Ismét Budapestre figyel a világ! - újra Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál A világ legrangosabb cirkuszfesztiváljai között számon tartott Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál immár 13. alkalommal kerül megrendezésre, Közép-Európa egyetlen kőcirkuszában, a Fővárosi Nagycirkuszban. A rangos, nemzetközi elismerésekkel kitüntetett artistaművészek idén négy kontinensről érkeznek. A produkciókat rangos szakmai zsűri bírálja el. A Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál egyik különlegessége, hogy a magyarországi utazócirkuszok igazgatói egy külön zsűrit alkotnak, akik külön díjazzák az általuk legjobbnak ítélt produkciókat.



Jegyvásáslás itt A programokról 2020. január 8 és 13 - a között, az „A" és „B" versenyprogramok mellett 2020. január 7 – én 19:00 órától külön kulturális csemegének ígérkezik a fesztivál nulladik napján, külső helyszínen, a Hungária körúti Művésztelepen bemutatásra kerülő, Pál Dániel Levente és Kalmár Ákos alkotópáros által megálmodott Szent Boszorkány című darab, amely egy összművészeti színpadi nyelv (cirkuszi zsánerszámok, néptánc és fizikai színház) keresésére tett alkotói kísérlet. 2020. január 10 – én 13:00 órától a Newcomer Showban a hetvenéves Baross Imre Artistaképző Intézet ígéretes tehetségei mellett a hazai cirkuszművészek kiválóságai mutatkoznak be. 2020. január 10 – én 22:00 órától a Lyrical Circus Late Night Show – Egyéjszakás kaland című, csak erre az alkalomra összeállított műsorban etűdök, történetek és hangulatok elevenednek meg a költészet, a zene és az artistaprodukciók szimbiózisában. További programok 2020. január 9-én, 14 órától a Szépművészeti Múzeumban tartandó UNESCO nemzetközi szakmai konferencia a cirkuszművészet hazai és külföldi, szellemi kulturális örökségének aktuális kérdéseivel foglalkozik. 2020. január 10-én, 10 órától ECA Szakmai Konferencia a Mezőgazdasági Múzeumban. A szimpózium két nagy témája az artistaképzés és a cirkuszi utazó gyerekek oktatása-nevelése. A konferencia otthont ad továbbá az European Network for Traveller Education (ENTE) szervezetének bemutatkozására is, ahol a résztvevők megismerhetik, hogyan történik a nem iskolarendszerben tanuló, utazó cirkuszos gyerekek tanítása.