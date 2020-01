Győrben megvolt a buli után a takarítás A szilveszteri mulatságokat követően a Győr-Szol Zrt. elvégezte a belvárosi rendezvények helyszínein a szükséges takarítást. Győrben idén is remekül sikerült a város szilvesztere, ahol a StarMachine zenekar szórakoztatta egy egész éjszakás koncerttel a bulizni vágyókat. Persze számos szilveszteri kelléket is lehetett vásárolni, fogytak is szépen a maszkok, szerpentinek, konfettik, ördöbpatronok, trombiták. A forralt borral és pezsgővel sem fukarkodott senki, hatalmas házibuli lett. Főként a belvárosban, de a város bármelyik pontján jól szórakoztak a győriek. Óhatalan, hogy egy ekkora népünnepély után ne legyen több munkája azoknak, akik Győr tisztaságáért felelnek. Gyorsan megoldották a helyzetet, nekünk pedig egy dal is eszünkbe jutott a sajtóközleményről! :) Tehát a munka, amit a Győr-Szol Zrt. embereinek el kellett végeznie nem volt kevés, így összesen harminc embert mozgosítottak akik január 1-jén hajnalban kezdték a takarstást..Jelentős mennyiségű hulladékot kellett összegyűjteni a sétálóutcákból és a terekről. Műanyag poharak, üvegek, szerpentinek, trombiták voltak abban a mintegy 30 köbméter szemétben, amelyet a Győr-Szol Zrt. dolgozói gyűjtöttek össze. A munka hatékonyságának fokozására a szolgáltató seprőgépeket is a belvárosba vezényelt. A belváros mellett természetesen a lakótelepen is ünnepeltek az emberek. Ezen városi zöldterületeken eldobált hulladékok összegyűjtésére az ünnep után is nagy figyelmet fordít a Győr-Szol Zrt. Köszönjük a buli után a takarítást! :) – HAK – [2020.01.02.] Megosztom: