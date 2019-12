Szilveszterezz a StarMachine zenekarral! Hazai pálya már a Star Machine zenekar számára Győr, akik idén is fantasztikus bulira készülnek a Széchenyi Téren. Zárjuk együtt a 2019-es évet, bulizzunk a legnagyobb slágerekre, s köszöntsük velük az új esztendőt! Ahhoz, hogy a StarMachine zenekar megalakulását megértsük, egészen az egykori, sikeres Popdaráló című műsorig kell visszakanyarodnunk, ahol a zenészek és énekesek sokáig szerepeltek együtt. Páran pedig úgy döntöttek az akkori csapatból, hogy hogy együtt maradnak, s megszületett hazánk egyik legkeresettebb partyzenekara, a StarMachine. A kezdetek valahogy így néztek ki, a szakmai tudás pedig eleve adott volt. Képzett, profi zenészek alkotják a stábot, akik több bandában is játszanak, a saját hangszerükön klasszisok. Már csak a műsort kellett összeállítani és meghódítani a Popdarálón kívüli színpadot. Győr a kezdetek óta szerepel a listán, mindig visszahívják a csapatot. Bulizhattunk már együtt Kovács Áronnal és Bűdi Szilárddal is a mikrofon mögött, mindkét énekes alaposan feltüzelte a közönséget. Németh „Némo” Gábor a StarMachine lelke, vele egy korábbi beszélgetésben már sok minden kiderült a győri koncertekről. – Mi nem vacsora-, vagy háttérzenekar vagyunk – mondta Némo. – A közönségre kell hatnunk, a közönségnek pedig ránk. Ezért is fontos, hogy magánemberként is jól kijövünk, barátok vagyunk. Nem lehet mosolyogni a színpadon, miközben nem kedveled azokat, akikkel játszol. A publikum mindent észrevesz. Nekünk állandóan figyelni kell a rezgéseiket, azok alapján alakítani a poénokat, a műsort. Interaktív csapat vagyunk, akik szeretik, ha velük együtt buliznak, éneklik a dalokat és egyáltalán: jól érzik magukat az emberek. Győrben szeretnek bulizni, s a vevők a jó dalokra. A zenészek mindig jól érzik magukat a városban, s ahogy korábban nyilatkozták, ehhez az is kell, hogy Győrben mindig profi stábbal dolgozhatnak együtt, minden olajozottan halad az egész éjszakás bulik alatt. – Művészként tekintenek ránk – hangsúlyozta Némo. – Nem kell nekünk vacakolni semmivel sem, a roadok értik a dolgukat, a hangmérnök nem vágja az arcokat, ha kérek még egy kicsit a kontroll-ládámba. Jó így dolgozni, mert tényleg csak a zenélésre és a koncertre kell figyelnünk. Ez nagyon fontos, mert koncert közben többször kell váltanunk, megújulnunk. Nem egészséges, ha a fellépőknek idegeskedni kell az előkészületekkor. A Star Machine zenekar repertoárja óriási, sok-sok dalt kipróbáltak már. Műsortervet olyan nagyon mégsem készítenek, inkább csak „sorvezetőt”. Szeretnek menet közben változtatni, a közönség jelzéseire reagálni. A főnök leginkább Némo, a többiek vakon bíznak benne. S ahogy már többször hangsúlyozták: soha nincs két egyforma közönség. A színpadon állóknak érezni kell, mikor rázzák fel a bulit, vagy mikor lazítsanak rajta kicsit, esetleg csábítsák romantikázásra a népet. Ez pedig összhang nélkül nem megy, szilveszterkor sem. A Star Machine tehát imád Győrben bulizni, a győriek pedig már hosszú évek óta velük köszöntik az új évet, énekelve, szórakozva, tapsolva és persze bizakodva. Találkozzunk december 31-én, 21 órától a Széchenyi téren!



– Havassy Anna Katalin – [2019.12.30.] Megosztom: