Olivérnek megvalósult gyerekkori álma

Riz Olivér 2019. december 23.-án teltházas koncertet adott az egykori zugligeti lóvasút felújított várócsarnokában, amely ma kulturális és rendezvényközpontként működik.

Élete első fellépésén saját darabjai mellett kedvenc zeneszerzője, Ludovico Einaudi művei is megszólaltak Kuszkó Anett hegedűművész és Kirkósa Tünde csellóművész közreműködésében.



Olivér gyermekkora óta vágyott arra, hogy közönség előtt játszhasson. Már 13 évesen megírta első darabját Scenes from a memory címmel. 2018-ban jelent meg a negyedik albuma (New Earth), amely seregnyi pozitív visszajelzést váltott ki a hallgatókból, így a motiváció adott volt egy élő fellépés megszervezéséhez.



A várva várt karácsonyi koncertre a jegyek hamar elfogytak. Olivér zongoradarabjai, a helyszín hangulata és a közönség energiájának találkozása egy igazán bensőséges atmoszférát kölcsönzött az estnek.



Jó hírünk van azok számára, akik lemaradtak, ugyanis áprilisban lesz a következő koncert, amelyre Olivér egy új repertoárral és zenekari felállással készül.



Részletek hamarosan.



Scenes from a memory itt érhető el



(Fotó és szöveg: Mile Lóránt)

[2020.01.08.]