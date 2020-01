Jótékonysági koncerttel segítenek a Budapesti Operettszínház művészei Dolhai Attila, Fischl Mónika, Mészáros Árpád Zsolt, Bordás Barbara, Szendy Szilvi, Peller Károly, Vágó Zsuzsi, Nádasi Veronika, valamint a Sturcz Szmollband jótékonysági koncerten lép fel 2020. február 6-án 19.00 órakor a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A gála teljes bevétele Zsombor gyógyulását segíti. Zsombor tizenhárom éves kiskamasz, aki éppen az életéért küzd. Gyógykezelésére Kölnben van lehetőség, és mint ahogyan az lenni szokott, a családnak adományokból kell előteremtenie a 30 millió Forintot. A gyűjtés néhány hete zajlik. A kisfiú évek óta beteg, a legnehezebb napokon mindig a zene segíti át. Kedvenc színháza a Budapesti Operettszínház. A repertoár szinte minden darabját látta. Most kedves művészei állnak ki mellette.



A koncerten műfaji sokszínűségre számíthatnak a nézők. Részleteket hallhatnak többek között a Csárdáskirálynőből, az István a királyból. Felcsendülnek a 70-es 80-as évek zenéi, Kovács Kati slágerei. Edda, Piramis, Karthago nóták szólalnak meg, és más meglepetés is várja a résztvevőket. A koncert időtartama: 90 perc szünet nélkül. A támogatói jegyek, melyek belépésre is jogosítanak 8000 Ft és 5000 Ft-os áron vásárolhatók.

Személyesen a Marczibányi Téri Művelődési Központban, a Klebelsberg Kulturkúriában, az Interticket hálózat jegyirodáiban, és online a jegy.hu oldalon. Zsombor gyógyulásáért, már eddig is sokat tett a „Jótékonysági civil licit csoport”; a „Süti Zsombinak”akció; a Szent II. János Pál Katolikus Karizmatikus Közösség „Jótékonysági koncertje”; a Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola által szervezett „Sütivásár”; a Bátor Kicsi Lélek Alapítvány és a Budapesti Operettszínház „Egy fotó Zsombiért” kezdeményezése. Ismert emberek, barátok, kollégák, ismerősök önzetlen és kitartó támogatása. Zsombor gyógykezeléséhez azonban még 5 millió Forint hiányzik. A fellépő művészek a zene gyógyító erejével fogják meg Zsombor kezét, hogy a kisfiú esélyt kapjon a gyógyulásra. Jegyvásárlás Amennyiben olvasóink között is van, aki támogatná Zsombor gyógykezelését, az alábbi számlákon megteheti.



1. A Bátor Kicsi Lélek Alapítvány bankszámlájára

BANKSZÁMLASZÁM: OTP 11742173-20174752

Közlemény: "Adomány Zsombor gyógyulásáért" 2. Miholecz Milán László (az édesapa) bankszámlájára

BANKSZÁMLASZÁM: MKB 10300002-10398428-49010016

IBAN: HU29 1030 0002 1039 8428 4901 0016

Közlemény: "Adomány Zsombor gyógyulásáért" 3. Paypal-on keresztül

Közlemény: "Adomány Zsombor gyógyulásáért"



(A Budapesti Semmelweis Klinika Tűzoltó utcai gyermekklinikáján lehet érdeklődni, a kérés valódiságával kapcsolatban.) [2020.01.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

Gyors és megbízható hitelkínálat mindenk szolgáltatás [2020.01.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu