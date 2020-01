A Muzsika TV fiatal műsorvezetője új saját dalokkal jelentkezik 2020-ban A Muzsika TV egyik népszerű műsorának házigazdájaként ismert fiatal énekes, Neuzer Imre új dalokkal lepi meg közönségét 2020-ban. A készülő dalok zeneszerzője és zenei producere Hársházi Szabi, aki már jó-pár népszerű előadót "megajándékozott" az elmúlt években sikeres dalokkal. Neuzer Imre három évvel ezelőtt került be a csatornához, ahol azóta több műsorban is népszerűsíti a magyar retro zenét. Főként feldolgozás dalokat hallunk tőle ebből kifolyólag, de 2020-ban több saját dallal is megörvendezteti közönségét. - derült ki mindez Hársházi Szabi dalszerző-producer közösségi posztjából, akivel közös munkába kezdtek: "Tavaly év végén elkezdtem dolgozni a Muzsika TV Retro Disco műsorának házigazdája, Neuzer Imre új saját dalain. Ha minden jól megy, hamarosan rendre érkeznek az előadásában azon rászabott szerzemények is amiknek a zenéjét és hangszerelését én követ(t)em el." - olvasható a dalszerző Facebook oldalán. [2020.01.13.] Megosztom: