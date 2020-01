Jön a Kusetté Rockabilly Night A Kusetté rendezvények minden esetben egy adott kort/témát ölelnek át és ennek megfelelő élőzenére, díszletre, dress code-ra épül az event. A nagysikerű 20-as éveket megidőző Kusetté Gatsby Night után itt a Kusetté Rockabilly Night. Az eseményre 2020. január 31. péntek 21:00 órától a Lock the clubba, Budapesten kerül sor.



A programon a Rock&Roll világában pin up hölgyek várják, hogy az est Elvis Presley-i, Denny Zuko-i táncra perdítsék őket korhű ruhákban, élőzene és egyedi koktélok között. A hölgyek ne felejtsenek el beszerezni szűk farmer nadrágot vagy korhű szoknyákat, és fontos a mély dekoltázs, az erősen rúzsozott tűzpiros csücsörítős ajak, merész szemhéjtus, a sexy neccharisnya, a tűsarkú cipő, különböző fejdíszek/sálak, kendők, masnik, rózsák… Az urakat csak lazán farmer, virágos ingek, csíkos pólók, de jöhet akár a vastag talpú cipő is… (és a sérót be kellene lőni) nincs mese, wax és fésű mindenképpen legyen a farzsebben, a frizurára nagy hangsúlyt kell ám fektetni. Légy lázadó és stílusos. A napszemüveged se felejtsd otthon! Az élőzenét a legendás Mystery Gang biztosítja, Egri Péter vezetésével aki vitathatatlanul a korszak zenei és kulturális szakértője.



A buli alatt a rockabilly, rock and roll legeredetibb és legautentikusabb megfogalmazásban szólnak a dalok utánozhatatlanul.



[2020.01.13.]