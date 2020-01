Melis László előtt tiszteleg a Modern Art Orchestra Az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző emléke előtt 2020. január 18-án, az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál keretében tiszteleg a Modern Art Orchestra. Melis László zeneszerző különleges aktivitással volt jelen a magyar zenei élet széles repertoárján. Zenéit fantasztikus sokoldalúsággal fogalmazta meg legyen szó filmzenéről, színházról, kortárs klasszikus-, vagy épp jazz színpadra szánt kompozíciókról. Halála óriási űrt hagy maga után a kreatív, nyitott szellemiségű alkotók között. A Modern Art Orchestrának és az együttes vezetőjének, Fekete-Kovács Kornélnak dedikálta azt a három tételes darabját, amelyet a hrabal-i főhős, a Sörgyári capriccio Pepin bácsija ihletett. Bár az első tétel több alkalommal is elhangzott már az együttes előadásában, szerző két évvel ezelőtti hirtelen tragikus halála miatt sajnos a darab teljes egészében nem készült el. A Pepin bácsi meséi a nagy honvédő háborúból címet viselő alkotás első tétele a szerző által megfogalmazott módon kerül majd előadásra. A második tételt Fekete-Kovács Kornél Melis László jegyzetei alapján tárja a közönség elé, míg a harmadik, egyben záró felvonást a Modern Art Orchestra kreatív muzsikusai fogalmazzák újra, egy improvizált befejezésként. Az est folyamán elhangzik majd két alkotás, a 180-as csoportnak írt darabok közül: az Etüd három tükörre című darabot a kiváló szerző Ávéd János, míg a Szertartás elnevezésű kompozíciót Subicz Gábor hangszerelésében adja elő a zenekar. A koncert programjában helyet kaptak Melis László filmzeneszerzői munkái is. Kamondi Zoltán: Halálutak és angyalok című filmjének zenéjéhez írott dalokból áll össze az a szvit, amelyben egymáshoz fűzve szólalnak majd meg ezek az emblematikus alkotások. A szvit hangszerelője Bacsa Zoltán. A Halálutak és angyalok filmet teljes egészében levetítik közvetlenül a koncert után a Budapest Music Centerben. Az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző emléke előtt 2020. január 18-án, az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál keretében tiszteleg a Modern Art Orchestra. A koncertre jegyek már kaphatók: http://bit.ly/37Ee2i6 [2020.01.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

Gyors és megbízható hitelkínálat mindenk szolgáltatás [2020.01.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu