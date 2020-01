Emlékszel még rá? Jó hír, visszatér Priskin Gina Priskin Gina - akit 18 évesen csak „Gina”-ként ismert meg a popzenét kedvelő közönség - visszatért a pop világába. Egy pozitív, nagyon fülbemászó, trendi dallal méghozzá; aminek a címe: „Mindenhogy jó!” A most 30-as éveiben járó különleges hangú énekesnő tavaly évvégén kezdett el dolgozni Hársházi Szabolcs dalszerző-producerrel, amiről anno már hírt adtunk. A közös munka első – és remélhetőleg nem utolsó – gyümölcse, ez a dal, amihez Kotsy Krisztina írt dalszöveget. „Amikor belül harmónia van, olyankor mindenhogy jó és ez a jó érzés még attól is független, hogy épp párkapcsolatban él az ember vagy egyedülálló. Bármikor szerelmesek lehetünk az Életbe, ez egyedül csak rajtunk áll! Ez a legjobb FLOW élmény!” - fogalmazta meg a dal mondanivalójáról Kotsy Krisztina dalszövegíró eme sorokat (korábban Facebook oldalán); aki olyan nagysikerű slágerek dalszövegét jegyzi, mint például Mohamed Fatima "Ragyog a szívem", Gino „Ki útra kell” vagy Vastag Csaba "Bátorság" című dala... A trendi, mostanság divatos hangszerelést hallgatva elsőre azt mondanánk, hogy olyan mint a többi mai - egy receptre írt - mainstream dal, de a dallamvilága és Priskin Gina hangszíne erre rácáfol. Igazán különleges, mondhatni egyedi lett ez az alábbiakban meghallgatható újdonság összességében: [2020.01.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

