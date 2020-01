Névnapköszöntő mindenkinek - Kovács Nóri dala mindig aktuális Névnapja mindenkinek van, de ehhez kapcsolódó dal, amellyel felköszönthetjük az ünnepeltet, annál kevesebb. Ez inspirálta Kovács Nóri énekesnőt, amikor megalkotta a Névnapköszöntő című szerzeményét és annak most megjelent klipjét. A Névnapköszöntő előszele volt az énekesnő Születésnapodra című műve, amely immár 3,6 milliós nézettségnél tart. Ez inspirálta Nórit arra, hogy megszülessen a “párja”, a Névnapköszöntő. A dal mindenkihez szól, stílusában pedig az énekesnőre már jellemző folkos-popos vonalat hozza: “A Névnapköszöntőben az alapvető értékeinkre, a szeretet fontosságára hívom fel a figyelmet, és Isten áldását kérem az ünnepelt életére. Mindannyian tudjuk, hogy ajándékozni öröm, s érdemes az érzésekre, emlékekre, gondolatokra koncentrálni. Hiszem, hogy ha valakire szeretettel gondolunk a névnapján, esetleg dallal köszöntjük őt, mosolyt csalhatunk az arcára.” - mondta az énekesnő a Névnapköszöntő kapcsán. A dal és a klip különlegessége az is, hogy a Farkasréti Általános Iskola gyermekkórusa - Fehér Sándor Adrián vezetésével - is Kovács Nórival együtt énekli a köszöntőt. A gyerekek előadásában pedig a fiatalabb korosztály szívét is megnyitja, és a szövegben megjelenő, alapvető emberi értékekre irányítja a figyelmüket. Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb és szakmailag is elismert előadója, aki a hazai koncertek mellett több, mint 30 országban lépett már fel. Munkásságát a magyar állam Népművészet Ifjú Mestere-díjjal és Nemzeti Értékként ismerte el, és Magyar Kultúráért Díjban is részesült már. Kovács Nóri a közelmúltban megjelent, Szabadon című albuma (ezen szerepel Névnapköszöntő is) ismert magyar népdalokat bújtat populáris köntösbe, friss hangzással, hiszen népzenei alapokon nyugvó populáris hangzású dalokra bulizni menő. Értékes népzenei világunk, ősi magyar motívumaink, mindez nagyon is lüktető, táncolható csomagolásban. A lemezbemutató koncert április 19-én lesz a Duna Palotában. Facebook esemény: https://www.facebook.com/ events/546249982822500/ Jegyek: http://www.kovacsnori.com [2020.01.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje RAM egyéb [2020.01.09.]

