Gulliver utazása a Pesti Magyar Színházban - jegyek itt A Gulliver utazása előadás a Pesti Magyar Színházban látható. GULLIVER UTAZÁSA Jonathan Swift-Szabó K. István-Horváth János Antal: Gulliver utazása zenés bolyongás két részben Rendező: Szabó K. István Gulliver utazik, de hogy hová, hiába is keresnénk a térképen. Gulliver hajója a belső tengerek hullámait szeli. Olyan utazás ez, amely bármikor bárkivel megtörténhet, az önmagát kereső ember felfedező útja, önnön dimenzióit feszegetve, amely csodálatos világokba menekíti környezetének szorításából. Egyszerre izgalmas, szórakoztató bolyongás, különböző kulturális dimenziókban, egy iránytűjét vesztett kalandor, ugyanakkor bölcs és humánus szerző vallomása a megérkezés igényének kísértéséről, a család megtartó erejéről és az ember helyéről és értékéről a természetben és a társadalomban. Ez a lenyűgöző látványvilágú előadás a színészek mellett artistákkal is készül arra, hogy a gyermeknek és felnőttnek azonos érvényű történettel, különleges élményt nyújtson. Bemutató | 2020. január 17.



Jegyek, előadásidőpontok ITT A fantasztikum és az abszurdig fokozódó túlzások szerepe, hogy az emberi valóságban meglévő, de a benne élők részéről észre nem vett torzulásokra felhívja a figyelmet. Az előadás magvát a kalandok érdekessége mellett sokkal inkább a belőlük és általuk megfogalmazódó kérdések és azok tanulsága adja. Miért kezd el valaki törpékről és óriásokról írni? Meddig elfogadható világunkra szemlélődőként tekinteni, ahelyett, hogy a helyünket megtalálva éljük az életünket? Mi a valóban nagyszerű, mi a jelentéktelen, illetve milyen személyek tekinthetők igazi nagyságnak, vagy csupán annak akarnak látszani? A történet arra figyelmeztet, hogy fogalmaink, ítéleteink csupán a saját megszokott nézőpontunkból látszanak egyértelműnek, egy más dimenzióból való szemlélés minden ítéletünket módosíthatja. Már 1726-ban, a regény megszületésekor is fő sugallata volt a történetnek, hogy egy minden eddiginél teljesebb megértés és egymásra figyelés volna szükséges ember és ember között. Mára abban a kollektív őrületben élünk, hogy az élet fő mozgató rugója a harc, mindenki - mindenki ellen. Mintha az ember legmélyebb motivációja az lenne, hogy túlélje az életet, és ezért a küzdelemért semmi sem drága neki. Vagy mégis? Csak rajtunk áll, hogy a magunk és környezetünk életében pusztítani vagy teremteni fogunk-e? Az előadást 12 éves kortól ajánljuk! SZEREPLŐK és ALKOTÓK: Gulliver: TAKÁCS GÉZA Thomas, Gulliver kisfia: EPRES MÁRTON DEÁK DEMETER Főbb szerepekben: GÁSPÁR KATA, SOLTÉSZ BÖZSE (JÁSZAI MARI-DÍJAS), SZATMÁRI GYÖRGY, TELEKES PÉTER, SZATMÁRI ATTILA, CSIBY GERGELY, HORVÁTH GYULA ANTAL Közreműködnek továbbá: A KAPOSVÁRI EGYETEM 5. ÉVES HALLGATÓI A MAGYAR LÉGTORNÁSZ EGYESÜLET TAGJAI PESTI MAGYAR SZÍNIAKADÉMIA NÖVENDÉKEI Díszlet: HORESNYI Jelmez: RÁTKAI ERZSÉBET Jászai Mari-díjas, Érdemes művész Zene: MONTORI ANDRÁS Koreográfus: BODOR JOHANNA Artista koreográfiák: VINCZE TÜNDE Koreográfus asszisztens: HORVÁTH GYULA ANTAL Világítástervező: MADARÁSZ „MADÁR” JÁNOS Korrepetitor: MAGONY ENIKŐ Ügyelő: SIPOS CSABA Súgó: KOVÁCS ZSUZSANNA Rendezőasszisztens: LÉVAI ÁGNES RENDEZŐ: SZABÓ K. ISTVÁN



