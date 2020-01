Ajánljuk Kamondy Ágnes január végi estjét Pest fölött az ég című estjét a fővárosi Trip hajón mutatja be Kamondy Ágnes. A nyolcvanas évek alternatív színterének dívája január 30-án lép ismét a közönség elé. Műsorának címadó szerzeménye a filmrendező barát, a 2012-ben elhunyt Xantus János emlékére íródott. A műsor további részét tizenkét új és néhány régebbi dal alkotja az Orkesztra Lunától, illetve a Dalok Közép-Nirvániából című előadásból - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. A legtöbb dal szövegét Kamondy Ágnes írta, a társszövegírók között van Kiss Llászló, az Európa Kiadó volt basszusgitárosa, Karafiáth Orsolya és Simon Márton költő, illetve Li Jü dél-kínai császár a 10. századból.



A szerző-énekesnő zenekarában Ádám Rita és a hegedűszólamot is játszó Roszik Hella vokálozik, a billentyűs-zongorista Darvas Benedek, a gitáros Keszei Krisztián, bőgőn és basszusgitáron Vajdovich Árpád zenél, és lesz két ütőhangszeres, Gyenge Lajos és Dudás Zsombor. Kamondy Ágnes dalaihoz Vörös Róbert rendező készített koncertszínházi körítést.



A Pest fölött az ég című műsor a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon mutatkozott be tavaly ősszel, január 30-án a Trip hajón lesz a második állomás.



A sokoldalú, multiinstrumentalista Kamondy Ágnes már a hetvenes években szerepelt az ellenzéki művésztársulat, az Orfeo zenészcsoportjában, később írta és tangóharmonikán kísérte a Fodor Tamás által vezetett Stúdió "K" híres Woyzeck előadását, játszott Jeles András kísérleti színházában, a Monteverdi Birkózókörben, kisebb szerepekben feltűnt Xantus János, feLugossy László és Tarr Béla filmjeiben.



Dolgozott Másik Jánossal, tagja volt az Európa Kiadó zenekarnak, és több tucat színház előadáshoz írt zenét, majd megalakította önálló együttesét, az Orkesztra Lunát, amely egy lemezanyagot jelentetett meg Szukadal címmel.



Pályafutása csúcsára a Dalok Közép-Nirvániából című darabbal ért 1993-ban. A sokszoros telt házzal játszott előadás egy korszak határa volt, nemcsak a hazai underground, hanem Kamondy pályáján is: ezután huszonöt évig nem állt színpadra nagyobb szabású programmal, bár nem tűnt el teljesen a színházi-zenei életből.



"A Pest fölött az ég című dalciklus egyszerre fájdalmas és derűs, frivol és emelkedett, halk és hangos, sűrűn szőtt és visszafogott, közéleti és közérzeti, éteri és nagyon személyes. Érzéki és itt-ott brutális. Brutálisan érzékeny" - áll a koncert ajánlójában. MTI [2020.01.20.]

