Tadashi Endo a Nemzeti Táncszínházban lép fel Tadashi Endo butoh táncművész lép fel a Holdújév estéjén, szombaton Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban a Bozsik Yvette Társulattal. A HA DO - hullámmozgás című előadást, amely a modern kori háborúk szenvedőinek és halottainak állít emléket, Tadashi Endo a Bozsik Yvette Társulatnak készítette az új Nemzeti Táncszínház színpadára - közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény szerint a németországi Göttingenben élő és dolgozó Tadashi Endo az egyik legnagyobb ma élő butoh táncos és koreográfus, aki 25 éve vezeti a göttingeni MAMU butoh központot és járja a világot táncosként, koreográfusként és tanítóként.



A HA DO - hullámmozgás című előadást Tadashi Endo - Daniel Maia zenéjével - Brazília és Németország után Magyarországon mutatja be a Bozsik Yvette Társulat előadásában.



A közös bemutató egy 3 éves együttműködés végeredménye a hetvenhárom éves nagymester, Tadashi Endo és a Bozsik Yvette Társulat között, amelyet több intenzív butoh workshop előzött meg Budapesten.



A produkció létrejöttét az NKA Táncművészet Kollégiuma, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Táncszínház támogatta. MTI [2020.01.24.]

