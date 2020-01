Film készül a West Side Story című musicalből? Spielberg Bernstein West Side Story című musicaljéből forgatott filmjét 2020 decemberétől láthatják a mozinézők. - A Netflix karolta fel Bradley Cooper új filmjét, amelyet a világhírű karmesterről, Leonard Bernsteinről forgat - írta kedden a variety.com. A hollywoodi szaklap értesülése szerint a készülő film producerei között szerepel Martin Scorsese, Steven Spielberg, Emma Tillinger Koskoff és Todd Phillips, valamint Kristie Macosko Krieger is. Spielberg Bernstein West Side Story című musicaljéből forgatott filmjét 2020 decemberétől láthatják a mozinézők. A Netflix a Bernstein-filmet csak rövid ideig forgalmazza majd moziban az előtt, hogy betenné a streaming-szolgáltatás kínálatába. A Variety szerint a Netflixnek azért is fontos a produkció, mert az szerephez juthat majd a díjszezonban. Idén Az ír, a Házassági történet és A két pápa című Netflix-produkciók kaptak Oscar-jelölést. Cooper előző, Csillag születik című filmjét is jelölték Oscar-díjra. A Bernstein-filmben ő alakítja majd a karmestert, Josh Singerrel együtt írja a forgatókönyvet és producerként is közreműködik. A film három évtizedet ölel fel az 1990-ben elhunyt világhírű karmester és zeneszerző életéből, és főleg a Felicia Montealegrével kötött házasságára koncentrál. A párnak három közös gyermeke született, de Montealegre tisztában volt azzal, hogy férjének házasságuk előtt és az esküvőjük után is volt kapcsolata férfiakkal. Cooper a Bernstein-hagyatéktól kapta meg a film elkészítésének jogait, és a forgatókönyv fejlesztése alatt az utóbbi két évben szorosan együttműködött Bernstein gyerekeivel, Jamie-vel, Alexanderrel és Ninával. MTI [2020.01.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje first-finance szolgáltatás [2020.01.25.]

RAM egyéb [2020.01.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu