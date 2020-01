Musical készül Puskás Öcsi életéről Böhm György viszi színpadra azt a musicalt, amely minden idők legsikeresebb magyar futballistája, Puskás Öcsi életéről szól.

Közel ötven éve tevékenykedik a színház világában Böhm György, aki több tucatnyi darabot állított már színpadra. A Jászai Mari-díjas rendező már egészen fiatalon tudta, hogy a művészetek világába vezet az életpályája, felvételt azonban sosem nyert a Színművészetire. Így kezébe vette sorsa irányítást. „Soha nem vettek fel a Színművészetire. Dolgozni dolgoztam ott, vizsgaelőadást is csináltam, de nem ott végeztem. Miután 18 évesen nem vettek fel rendező szakra besétáltam a Vígszínházba, ahol a portán elmondtam: színházrendező szeretnék lenni és szeretném megérdeklődni, hogy nincs-e felvételi színházrendezőből, asszisztensből, mert itt szeretnék dolgozni. Szerencsém volt, a portás az emeletre irányított, ahol épp felvételi zajlott a díszítőknek. Így töltöttem el pár felejthetetlen évet díszítőként, ami az egész pályámat meghatározta" – emlékezett vissza a 95.8 Sláger FM-en Böhm György, aki a színházi ranglétra minden lépcsőfokát végigjárta és kitanulta, mígnem ő lett hazánk egyik legkeresettebb és legelismertebb rendezője. A 2020-as évben egy újabb, hatalmas vállalkozásra adja a fejét. „Február elején A kőszívű emberi fiain dolgozom majd Zalaegerszegen, valamint elkezdjük előkészíteni Kusturica punkoperáját, amely a Cigányok ideje című filmjéből készült. A legnagyobb dolog azonban, - amire Deres Péterrel közösen készülünk - a Puskás Öcsi című musical. A darab kész van, a zenei is már nagyrészt, épp a darab helyét keressük. Az inspirációt Kemény Kristóf: Puskás Öcsi - A külvárosi vagány hihetetlen kalandjai című zseniális könyvsorozata adta. Egy nagyon izgalmas darab született a munkánkból, amit már nagyon várok és bízom benne, hogy a közönségnek is tetszeni fog" – mondta a műsorvezetőnek, Kalmár Tibornak a vasárnaponként 20:00-tól jelentkező Sláger Témában Böhm György. [2020.01.28.]

