Exkluzív! A Goo Goo Dolls nyilatkozott a Zene.hu-nak! A világsztár zenekar hamarosan Európában turnézik, erről Robby Takac csak nekünk adott interjút. A tavalyi Sziget Fesztivál koncert óta egyre többen tudják, hogy nagypapád magyar származású. Az egész országunk büszke rád! Gyermekkorodban jöttetek valaha látogatóba, esetleg nyaralni Magyarországra? Ez volt az első alkalom, hogy Magyarországra utaztam. Olyan rövid volt sajnos, hogy valójában nem volt esélyem sokat felfedezni, de az autóból láttam a palotákat és a csodás építészetet, amelyet a csak a könyvekben láttam gyermekként. Először jártunk Kelet-Európában és a fogadtatástól le voltunk nyűgözve. Egyébként a szüleim voltak Magyarországon mikor gyermek voltam, de azt hiszem engem ilyenkor mindig a nagyihoz küldtek egy hétre. Milyen információid vannak Magyarországról? Hallottál már valaha a híres gasztronómiánkról, esetleg van kedvenc ételed? A paprikás csirke és természetesen a gulyás az, amiket ismerek. Néhány évvel ezelőtt abbahagytam az ivást, azóta szenvedélyem különböző ételkülönlegességek felkutatása és sok csodálatos ételt próbálhatunk ki így az európai turnénkon. Beszéljünk gyermekkorodról. Buffalóban nőttél fel és ez nagyon fontos neked. Néhány interjúban láttam, hogy segítesz a város "művészi világának". Ez a mentalitás nagyon ritka. Miért olyan fontos ez a kapcsolat Neked a szülővárosoddal? Azt hiszem, hogyha ismert vagy és figyelnek a hangodra, akkor ezt arra kell használni, hogy segítsük azokat a jó dolgokat, amelyek befolyásolnak a felnőtté válás során. A művészet nekem gyermekkoromban azt az érzést adta, hogy szupererővel rendelkezem. Mindenkinek meg kell találni magában ezt a szupererőt! Mi inspirált először, hogy basszusgitáros legyél? Ki volt az első kedvenced, példaképed? Én voltam a legkisebb gyerek a környéken, tehát ezért az idősebb gyerekek, akiknek zenekaruk volt, basszusgitározni tettek be engem. Tudod, mint amikor a környék legkisebb gyereke kapus lesz mindig fociban.... Én csak elfogadtam a posztot, mert ez egy nagyszerű módja volt annak, hogy együtt lógjak az idősebb srácokkal (és végül találkozzunk néhány lánnyal!) Ez pedig végül az életem részévé vált. Az új albumotok, a Miracle Pill, számomra egy igazán elgondolkodtató album. Véleményem szerint minden dal zeneileg nagyon erős lett és a dalszövegek mély háttérrel rendelkeznek. Mit gondolsz, melyik dalok válhatnak majd kultikus dalokká az albumról, úgy mint például az Iris, a Slide vagy a személyes kedvencem, a Here is gone? Kultikus, mi? Ez nagyon hízelgően hangzik, de ez egy karmikus felelősséggel is jár! Tulajdonképpen mi csak olyan dalokat írunk, amelyek számunkra jelentnek valamit, és reméljük, hogy azok rezonálnak másokkal is. Ezért azt hiszem, ezt majd a közönség fogja eldönteni. Johnny több interjúban elmondta, hogy az új album az emberi kapcsolatokra és a közösségi média által felvetett problémákra összpontosít. Mit gondolsz, ki fogja jobban megérteni az üzenetét a felnőttek vagy a gyerekek / tinédzserek? Mi a véleményed erről a felgyorsult, materialista világról, amelyben élünk? Úgy gondolom, hogy manapság minden olyan gyorsan változik, hogy az emberek nem szánnak időt a mindennapi élet szépségeinek megtapasztalására. Senki sem áll meg ma már megszagolni a rózsákat. Nem kell feltétlenül megváltozni, csak azért mert a környezetünk változik vagy küzdeni, hogy lépést tartsunk másokkal, akik szintén a csak a saját dolgaikat csinálják körülötted, a saját módjukon. Az előzőek után fel kell tennem a kérdést, hogy mi lenne pillanatnyilag az, amelyet most megváltoztatnál a zeneiparban, ha lehetőséged lenne? Valószínűleg megpróbálnám a zenét ismét kézzelfoghatóbbá tenni, ahelyett, hogy már csak digitálisan terjedjen az éterben.... Amikor a zene a világunkban ténylegesen és fizikálisan volt jelen, több tisztelettel kezelték. Teljesen igazad van. Térjünk vissza a zenéhez! Szeretném megkérdezni tőled, hogy egy ilyen lenyűgöző diszkográfiával a hátatok mögött melyik 3 dalt választanád, amelyek összefoglalják karriered? 30 év után mi a titok a megújuláshoz? Valószínűleg az első albumunk, a Dizzy Up The Girl és a legutóbbi, Miracle Pill című albumunk, amely mindenkinek nagyon jó képet adhat arról, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk és hova tartunk! Úgy gondolom, nyitottnak kell lenni az új irányzatok felé, nem szabad őket kizárni és bátran kell meríteni belőlük. John mindig nagyon aktívan követi ezeket a zenei újításokat és ez óriási segítség a fejlődésünkben. 9. Végül, de nem utolsósorban, jelenleg az USA-ban turnéztok aztán az Egyesült Királyságba mentek. Terveztek néhány koncertet Európában is, vagy csak a nyári fesztiválokra koncentráltok? Milyen jövőbeli terveitek vannak 2020-ra? Visszatérünk hamaroooooooooosan!!!!!!!!!! Az interjút Lobó-Szalóky Lázár készítette [2020.01.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Basszusgitáros lányt keresünk zenész » gitáros [2020.01.29.]

