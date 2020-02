A Dal 2020 harmadik válogató - ő lesz az extra fellépő Tóth Vera időutazása A Dal 2020-ban Szombat este A Dal 2020 harmadik előválogatóján a versenyzők dalai mellett ezúttal egy korábbi versenyző tér vissza, hogy egy érzelmes időutazásra vigye magával a nézőket: Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című dalát Tóth Vera adja elő. „Bár nem ismertük egymást Cserháti Zsuzsával mégis van közöttünk egy különleges, megmagyarázhatatlan kapocs, aminek egyik oka lehet, hogy ő is az érzelmeit megélő ember volt” – mondta Tóth Vera. Az énekesnő úgy látja, hogy Cserháti dalai nagyon tanulságosak, mert egyszerre tudnak drámai mélységet nyújtani, ugyanakkor az átlagember szívéhez szólni. „Nem olyanok, mint a mai trend. Ezért illik ez a dal nagyon jól ebbe a műsorba, mert itt is rengeteg olyan fellépő kap lehetőséget, aki nagyszerű, de a mai trendbe nem feltétlenül passzoló zenét csinál. Csak arra tudom bíztatni őket, hogy tartsanak ki emellett, mert hiába látszik úgy mintha mást diktálna a mai popkultúra, a minőségi zene mindig időtálló marad” – tette hozzá. Vera szerint ebben a győztesnek óriási segítségére lesz a zenei karrierjének építésére fordítható 75 millió forint összértékű főnyeremény. A Dal 2020 – szombatonként 19.35-től a Duna Televízió és a Duna World műsorán. [2020.02.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje felsőfoku zongora-ének oktatás! szolgáltatás » oktatás [2020.02.08.]

