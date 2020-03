Egy különleges este májusban Dolhai Attilával - jegyinfo itt

A Budapesti Operettszínház vezető művésze május 12-én ad exkluzív lemezbemutató koncertet a színház nagyszínpadán.



Dupla lemezbemutató koncertre készül Dolhai Attila, a Budapesti Operettszínház népszerű musical és operett sztárja.

Sok év kihagyás után 2018-tól ismét musicalekben is látható a közkedvelt színész.



Attila a Nagymező utcában olyan darabok címszerepével aratott fergeteges sikert, mint a Mozart!, a Rudolf vagy épp a Rómeó és Júlia. A szinte megszámlálhatatlan musical szerep után, úgy döntött, hogy egy darabig csak az operettekre koncentrál, így csak operettekben vállalt szerepet. A komolyabb műfajban is hangos sikert aratott, főszerepet énekelt többek között A bajadér, A csárdáskirálynő és a Csókos asszony előadásokban.



Az operett korszak után azonban újra a musicalek világába vágyott és egy olyan kultikus szereppel tért vissza a musicalszínpadra, ami minden rocker álma. De hogyan is kapcsolódik Attila a rock zenéhez? Ifjú korában egy rock banda énekeseként, a Kifutó című műsorban lett közönségdíjas, innen vezetett az útja a színház csodálatos világába.

2018-ban az Operettszínház műsorra tűzte az István, a király rockoperát. Ki ne akarna István vagy Koppány lenni ebben az előadásban? Persze, hogy minden énekes vágyik valamelyik vagy mindkét szerepre. Attila, nagy meglepetésre Koppány alakjával tért vissza és fantasztikus alakítást nyújt a népszerű előadásban.



Visszatérés címmel 2018. decemberében új, hiánypótló, dupla lemeze jelent meg, amin a kedvenc musical szerepeiből válogat, de helyet kapott olyan dal is, amit színpadon (még) nem játszott el. A lemezfelvétel részben nyilvános volt, 100 szerencsés néző részt vehetett a különleges hangulatú hangfelvételen. Az albumon közreműködik Janza Kata, Szinetár Dóra, Vágó Bernadett és Vágó Zsuzsi.



2019. decemberében újabb lemezzel lepte meg Attila a közönségét, ezúttal operett szerepeiből válogatott egy korongra valót. A Mi muzsikus lelkek című albumon Fischl Mónika a duett partnere.



2020. május 12-én a Budapest Operettszínház nagyszínpadán megrendezésre kerülő lemezbemutató koncert gerincét ez a két album adja majd, természetesen nagyzenekari kísérettel. A koncerten közreműködik Fischl Mónika, Janza Kata és Vágó Zsuzsi.



Jegyek március 1-től érhetők el a nagyközönség számára online vagy a Budapesti Operettszínház jegypénztárában.



Audrey

[2020.03.01.]