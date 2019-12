Meghallgattuk Dolhai Attila, Mi muzsikus lelkek című operett lemezét A Budapesti Operettszínház művésze 2019. december 14-én új kiadvánnyal jelentkezett. Az operett válogatás kilenc tenor áriát és egy duettet tartalmaz. A művész partnere Fischl Mónika, az Operettszínház primadonnája. Közreműködik a Budapesti Operettszínház Zenekara, vezényel Makláry László és Pfeiffer Gyula. Mi muzsikus lelkek Ha csak a közreműködők sorát nézzük meg a lemezborítón, máris tudjuk, hogy egy igényes kiadvánnyal lehet dolgunk. A lemez anyagát a Budapesti Operettszínház Csillártermében vették fel. Professzionális zenei és hangtechnika körülmények között. Azon a helyen és azokkal az alkotókkal, akiknél többet senki sem tud az operett műfajról, és annak hiteles tolmácsolásáról. Még mindig csak a borítót vizsgálva láthatjuk, hogy minden dal, amely felkerült a lemezre, az operettirodalom egy-egy gyöngyszeme. A lemezborítón egy közeli képről a megnyerő, tiszta tekintetű bonviván, Dolhai Attila ígér romantikus perceket a hallgatóknak. A lemez csodálatos hangzással szólal meg. A klasszikus hangszerelés minden szólama érvényesül a mai modern technikának köszönhetően. Dolhai Attila hangképzésében hű a műfajhoz, hű a zenei örökséghez, a dalok értelmezésében, tolmácsolásában azonban, találhatunk valami frisset, a mai korban is érvényes kifinomult férfiasságot. A címadó dalban Dorozsmay Pista (Csókos asszony 1926) éleszti fel bennünk a korai 1900-as évek hangulatát, a korabeli Budapestet. Nincs kétségünk, közel 40 perc nagybetűs muzsika fog következni, ami időutazásra hív bennünket. Visszarepít a századforduló utáni évtizedekbe. A szöveg, a dallam, a hangulat mind valami fájdalmasan szép nosztalgia útra hív a „szép volt, igaz sem volt” világába, amiről mégis olyan jó álmodozni. Endrődy-Vittenburg Tasziló gróf (Marica grófnő 1926) áriáját talán minden negyven feletti ember tudja énekelni. „Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket…” Nekem a dal hallatán felidéződtek régi ünnepek, karácsonyok, szilveszterek, mikor a nagycsalád együtt nézte a televízióban az operett gálákat. Talán apám, nagyapám hangját is hallom a fülemben egy pillanatra, de leginkább látom magam előtt Török Béla és Marica grófnő szerelmes évődését az Operettszínház nagyszínpadán. Ez a keringő olyan fájdalmasan ismerteti fel az emberrel, hogy a lovagiasság, az operett romantikája mára teljesen elveszett a párkapcsolatokból, a világunkból. Szintén a Marica grófnőből csendül fel a Hej, cigány. Az első sor azonnal szíven találja az embereket, ettől olyan könnyű azonosulni a dallal „Mit tudjátok ti benn, hogy idekint, mi fáj”. Ennek a sornak az igazságát talán mindannyian átéltük már. Aki hallotta már koncerteken a művész úrtól ezt a dalt, tudja, hogy az un. „magyar virtus”, a sírva vígadás csodaszép példáját kapja a dal által. Dolhai Attila a „magyar rubato” nagy mestere. A nótaéneklés túlfűtött érzelmi szabadságát nagyszerűen tudja megmutatni szerepeiben. A lemezen több példát is kapunk erre, Csak egy kislány (Viktória 1930), Szebb volt itt régen (A chicagói hercegnő 1928), Jancsi belépője (János vitéz 1904). A népiesség egyik kedvenc stílusa a magyar operetteknek, Ábrahám Pál, Kálmán Imre, Kacsóh Pongrác szép példáit mutatják ennek. Anyagunk a következő oldalon folytatódik, klikk. [2019.12.23.] (1. oldal) következő oldal » SZAVAZÁS - Hanyast adsz Dolhai Attila, Mi muzsikus lelkek című CD-jére? Ez nem sikerült fényesre, egyest érdemel .... kettest adok rá Meghallgatható, közepesre értékelem Hm.... pici finomítás ráfért volna, négyest adok Nagyon tetszik, ötös Sajna még nem hallottam, így nem tudom értékelni Megosztom: