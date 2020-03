"Köszönjük szépen!" - a harmadikra készül a Mohikán

Két kiváló klippel hangolódik 2020-ra a Mohikán zenekar!

Az idén 5 éves együttes a közelmúltban két kisfilmmel is jelentkezett!



Komoly tervekkel, célokkal vág neki a 2020-as évnek a számos hazai és határontúli városhoz is erősen köthető Mohikán zenekar. Az elmúlt hónapokban, amellett, hogy rendszeresen koncerteztek országszerte, két videóklippel is megörvendeztették a rajongóikat.



A kisfilmek már láthatóak a Youtube-on, a zenekar pedig egyre többet feltűnik a rádiókban és a televízióban egyaránt.



A "Valaki" és az "Aki bújt, aki nem" című slágergyanús szerzeményeket, hamarosan egy újabb nagylemez követi majd. A "Köszönjük szépen!" munkacímű album, a Mohikán zenekar harmadik sorlemeze a GrundRecords gondozásában jelenik majd meg.



Az idei tervekről a zenekar frontembere, Nagy Tibor István nyilatkozott nekünk:



„Ahogyan minden alkotó embernek, nekünk is az a célunk, hogy minél nagyobb közönségnek és minél több helyen tolmácsoljuk azt, amit létrehozunk. Hisszük, hogy ebben a felhígult világban, az a zenei érték, amit képviselni igyekszünk, mégis utat tör magának és bízunk a közönség szeretetében és megtartó erejében. Célunk 2020-ban, az új anyaggal minél többet koncertezni és találkozni azokkal, akik szeretnek minket. Lehet ennél nagyobb célkitűzése egy zenekarnak?“



Egy biztos, nem kell már sokat várni az új Mohikán-lemezre és a koncertekre sem!

[2020.03.03.]