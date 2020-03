Artisjus-díj 2020 - íme a díjazottak névsora Tátrai Tibort életműdíjjal, Oláh Kálmánt az év zeneszerzője, Hujber Szabolcsot pedig az év szövegírója címmel jutalmazták az Artisjus 2020-as díjainak átadóján hétfőn Budapesten. A szerzői egyesület huszadik alkalommal adta át az Artisjus-díjakat, a harminc évnél fiatalabb alkotókat hatodik éve ismeri el Junior Artisjus-díjjal. A cél felhívni a figyelmet a sikeres zenei produkciókba fektetett szerzői munkára - szerepel az Artisjus által az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Az Artisjus-díjat a szakma ítéli oda: a szélesebb körtől beérkező javaslatok alapján a zenei és irodalmi szerzőkből, valamint zeneműkiadóból álló vezetőség döntött a díjazottak személyéről. A harminc év alatti könnyűzenei szerzők díjazását egy külön erre dedikált szakmai bizottság készítette elő.



Hét zenei kategóriában díjazták a szerzőket, valamint idén is odaítélték a tavalyi év legjobb produkciójának járó elismerést. A hétfői díjátadó helyszíne a Dalszerző Expo részeként a Budapest Music Center koncertterme volt.



Könnyűzenei alkotói életműdíjat kapott Tátrai Tibor. A gitáros, zeneszerző a hard rock, az RNB, a progresszív rock és a latin akusztikus gitárzene területén is maradandót alkotott. Több mint ötven lemez fűződik a nevéhez együtteseivel - mások mellett a Generállal, a Skorpióval, a Hobo Blues Banddel, a Magyar Atommal, a Tátrai Banddel, a Latin Duóval. Ő a Rossz vér vagy a New York társszerzője, Póka Egonnal közösen jegyzi a HBB Vadászat című anyagának zenéjét. A Liszt Ferenc- és Fonogram-díjas művészt méltató Szabó Áron kiemelte: már akkor virtuóz csodagitáros volt, mielőtt szerzeményei legendássá lettek volna.



Az év könnyűzeneszerzője Oláh Kálmán, a kortárs dzsessz kiemelkedő alakja lett. Szerzői, előadói hivatása mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora- és zeneszerzéstanára. Számos nemzetközi fesztiválon szerepelt, formációival (Trio Midnight, Oláh Kálmán Sextet, László Attila-Oláh Kálmán Quartet), fellépett New Yorktól Milánóig. A Liszt- és Erkel-díjas zongorista-zeneszerzőről Németh Alajos "Lojzi" elmondta: Oláh Kálmán a klasszikus zene és a dzsessz szintézisét igyekszik megalkotni, ennek szellemében írta Beethoven-témák alapján született művét is.



Az év könnyűzenei szövegírója Hujber Szabolcs magyartanárként dolgozik középiskolában és doktorjelölt nyelvész. 2009-ben a Péterfy Bori & Love Band albumára hat dalszöveget írt, dolgozott a Magashegyi Undergrounddal, a Margaret Islanddel, Radics Gigivel, Opitz Barbival, az Odettnek készített Aranyhal elnyerte A Dal 2018 legjobb dalszövegének járó díjat. "Álarcot tart maga elé, ez tükröződik dalszövegeiben is, ettől válnak érdekessé és izgalmassá" - írta róla Tabár István.



Az év produkciója Lévai Balázs Like a Child című dokumentumfilmje lett, amely a 2017-ben fiatalon elhunyt Fábián Juli énekes-dalszerző pályáját mutatja be. A készítők archív felvételekből és tizenhét órányi interjúanyagból vágták össze a művet. Méltatásában Czutor Zoltán kifejtette: Fábián Juli különleges előadói és szerzői képességeire bárhol a világon büszkék lehetünk. "Igazságtalan távozása sokunkban hagyott keserűséget, de az emlékének szentelt film kiemel bennünket a sajnálkozásból".



Az év junior könnyűzenei alkotóinak járó díjat Hegyi Dóra "Ohnody", Tálas Áron és az Antares együttes szerzői közössége vehette át. Ohnody szerzőként dolgozott a Belau-val és a Miusszal, énekesnőként az áttörést a Hideg című dal hozta meg számára 2019-ben. Tálas Áron zenekara, a Tálas Áron Trió sok éve sikerrel van jelen a hazai és a nemzetközi zenei életben: Japánban jelent meg első lemezük (Floating Island), a BMC adta ki a Little Beggart, mindkettőn saját kompozíciói hallhatók. A négy fiatal zenetanárból alakult Antares 2018 óta működik: Kolosai Ferenc énekes-basszusgitáros, Kovács Botond gitáros, Dér Dávid billentyűs és Pap Dávid dobos zenéjében a rock, funk, soul, metál, dzsessz, hiphop és pop műfaj keveredik.



Az év komolyzenei műve Virágh András Gábor Gregorian Notes, valamint Sugár Miklós L. v. B. alio modo című zeneműve lett. Az Erkel Ferenc-díjas Virágh András Gábor a budapesti Szent István Bazilika orgonaművésze, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanársegédje, műveivel első helyezést ért el többek között Los Angelesben és az International Sommer Akademie zeneszerző versenyen. Madarász Iván így méltatta művét: "A gregorián dallam a protestáns liturgiába beleágyazódva egy népének ihletője lesz". Az Erkel Ferenc-díjas Sugár Miklós karmester és zeneszerző több szimfonikus zenekar karmestere volt. Ludwig van Beethoven (L. v. B.) születésének 250. évfordulója küszöbén Susanne Kessel bonni zongoraművész kérte fel 250 pályatársával együtt rövid zongoramű komponálására, amely "Beethoven gondolatait fogalmazza újra". Hollós Máté méltatásában kiemelte: a darabban felismerhető a Waldstein szonáta fő témája, a mű ugyanakkor a repetitív zenét, a népzenei rokonságot sem megtagadó 21. századi stíluskörben szól.



Az év junior komolyzenei alkotója címet Kecskés D. Balázs kapta, aki négy éve szerezte diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Accusativus című zongoranégyesével elnyerte a Garth Newel Awardot, Enyhülés című dalciklusával III. díjat kapott az Arany János zeneszerzésversenyen, az énekhangokra és zongorára írt Trois romances a Magyar Zeneszerzők Egyesülete Istvánffy Benedek-díját nyerte el.



Az év magyarnóta-szerzője Niczky Géza lett, aki több mint négyszáz magyarnóta, valamint több száz popdal zenéjét, szövegét írta meg, hat verseskötete jelent meg.



Az irodalmi díjazottak névsorát az Artisjus már korábban nyilvánosságra hozta, az elismeréseket szintén ezen az ünnepségen adták át. Az irodalmi nagydíjat Kovács András Ferenc kapta, a többi díjazott Cselényi Béla, Kováts Judit, Szajbély Mihály és Mártonffy Marcell.

