Most érkezett! A Madách Színház tájékoztatása a koronavírus kapcsán Íme a színház hivatalos tájékoztatása, ami március 10-én adtak ki. "Kedves Nézőink!

A Madách Színház Igazgatóságát, Művészeit és Dolgozóit is aggodalommal tölti el a koronavírus terjedése. Színházunkban az elmúlt hetekben fokozott higiénés szabályokat vezettünk be. A mosdókban a közönségforgalmi és a műszaki területen is rendelkezésre állnak kézfertőtlenítők, kérjük, használják. Az előadások előtt, a szünet előtt és a szünet után is fertőtlenítjük a közönségforgalmi területen az ajtókat, kilincseket, mosdókat, és előadások előtt a székek karfáit is. Kérjük nézőinket, hogy zsebkendőbe köhögjenek vagy tüsszentsenek, a zsebkendőt pedig a külön erre a célra kihelyezett szemetesekbe dobják. Nyomatékosan megkérjük Önöket, hogy ha betegek, ne jöjjenek színházba, adják át jegyüket egészséges rokonaiknak vagy barátaiknak.

A Madách Színház Igazgatósága is figyelemmel kíséri a magyar kormány és az operatív törzs utasításait. Amíg másként nem rendelkeznek, előadásainkat megtartjuk, így addig a belépőjegyek visszaváltása nem áll módunkban.

Amennyiben a későbbiekben előadásaink elmaradnának, a jegyeket visszaváltjuk, vagy egy későbbi időpontra cseréljük, így anyagi veszteség nem éri nézőinket.

Kérjük, vigyázzanak egymásra!

A Madách Színház Igazgatósága" [2020.03.10.] Megosztom: