Reggeli hír! A Játékszín tájékoztatása a koronavírus kapcsán Íme a színház hivatalos tájékoztatása, amit március 11-én reggel közöltek, "Kedves Játékszínes Közösség! Színházunk hivatalos tájékoztatója a koronavírussal kapcsolatban március 5-e óta olvasható weboldalunkon. Előadásaink zavartalanul zajlanak! A takarításra ügyelünk, mosdóinkban kézfertőtlenítőt is találtok. Szeretettel várunk Benneteket!" - közölték március 11-én reggel.



"Tisztelt Nézőink! Az új koronavírusos (COVID-19) megbetegedésekkel kapcsolatban a Magyar Kormány online felületein megjelenő tájékoztatások alapján, sem Budapesten, sem Magyarország egyéb területén nem rendeltek el karantént, lezárást vagy egyéb, közösségek összegyűlését korlátozó intézkedést, így a Játékszín előadásai zavartalanul zajlanak. Kérjük nézőinket, hogy az egyébként influenzajárvány idején is szokásos viselkedési normák betartásával vegyenek részt előadásainkon. Kérjük tehát Önöket, hogy lázas- vagy köhögéses állapot esetén felelősségteljes mérlegelés alapján döntsenek arról, hogy közösségbe mennek-e. Ez a jelenlegi, felfokozott társadalmi érzékenység miatt a szokásosnál is megfontoltabb döntéshozatalt követel mindannyiunktól. Amennyiben Budapesten elrendelnék a közösségi programok korlátozását vagy szüneteltetését, tájékoztatni fogjuk Önöket a megvásárolt jegyekkel kapcsolatban. Amíg azonban nincs érvényben ilyen intézkedés, a jegyek visszaváltására vagy más előadásra történő átcserélésére nincs lehetőség. A COVID-19 vírussal kapcsolatosan naprakész információkat szerezhetnek az alábbi online felületeken: Kormány tájékoztató: https://koronavirus.gov.hu/ Konzuli tájékoztató: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus Nincs tehát ok a pánikra. Minden kedves látogatónknak jó szórakozást kívánunk! A Játékszín Vezetősége" [2020.03.11.]