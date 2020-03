Megnyerték! Rácz Gergő: a nyeremény motiváció a fesztiválszerepléshez A Dal 2020 megnyerése, az azzal járó magas pénzdíj motivációt jelent számunkra, hogy a nagyfesztiválokon is meg tudjuk mutatni produkciónkat - mondta Rácz Gergő, aki Orsovai Renivel duóban Mostantól című dalával győzött a dalversenyben. A Dal 2020 megnyerése, az azzal járó magas pénzdíj motivációt jelent számunkra, hogy a nagyfesztiválokon is meg tudjuk mutatni produkciónkat - mondta Rácz Gergő, aki Orsovai Renivel duóban Mostantól című dalával győzött a dalversenyben. Az énekes, dalszerző, producer az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában kiemelte: a 75 millió forintos nyeremény, amelyet zenei karrierjük építésére fordíthatnak, hozzásegíti őket ahhoz, hogy egy általuk elképzelt koncertet tudjanak létrehozni.



"A zenész csak úgy tud hatást gyakorolni az emberekre, ha magába néz és a zenével foglalkozik. A munkafolyamat ezután sem fog változni, de izgalmas, hogy most sok mindenre lehetőségünk nyílik. A színpadtechnikában, világításban például nincs saját felszerelésünk" - fejtette ki Rácz Gergő.



- MTI -



[2020.03.15.]