Magna Cum Lauda: "Hatalmas Köszönet jár az...."

Magna Cum Lauda KÖszönetet mondott.

"Kedves Magnások!

Első videónk a Köszönet! Nem véletlen! Hatalmas Köszönet jár az orvosoknak, ápolóknak, s mindenkinek, aki a magyar egészségügyben dolgozik, emberi életekért küzdenek. Ezúton is köszönjük nekik azokat az erőfeszítéseket, azt a hősies magatartást, amit az elmúlt időszakban is tanúsítottak! Köszönet jár neked is kedves Magnás barátunk,hogy otthon maradsz és ezzel hozzájárulsz a vírus elleni küzdelemhez, és segítesz abban, hogy szeretteink egészségesek maradjanak!"

[2020.03.24.]