Alföldi Róbert videóban üzent: "Vigyázzanak magukra" A XIII. kerületi Önkormányzat segítségül hívta díszpolgárait, hogy általuk is felhívja a lakók figyelmét: kizárólag a legszükségesebb esetekben menjenek el otthonról. Alföldi Róbert arról beszél a videóban: olyan helyzetbe kerültünk, amelyre senki sem számított, nem is nagyon tudunk vele mit kezdeni, s muszáj felelősebben gondolkodnunk. „Egyetlen hatékony védekezés a vírus ellen, hogy otthon maradunk. Különösen az idős emberek veszélyeztettek. De bárki más is. Az otthon maradással tudunk segíteni az egészségügynek, az országnak, magunknak, környezetünknek” – vélekedik Alföldi Róbert.



