Gyász! Elhunyt a világhírű magyar zenész Nyolcvanhárom éves korában, hosszú betegség után elhunyt Peskó Zoltán karmester, zeneszerző, a pécsi Pannon Filharmonikusok (PFZ) egykori zeneigazgatója - tájékoztatta az együttes szerdán az MTI-t. A közleményben felidézték, hogy a zenekarhoz 2009 őszén érkezett Peskó Zoltán nemzetközileg elismert életpályája és művészeti képességei nagyban segítette az Európa Kulturális Fővárosa program törekvéseit és a pécsi Kodály Központ építését. Peskó Zoltán a közlemény szerint gazdag szakmai és baráti kapcsolatrendszerét az együttes javára aknázta ki, meghívására járt az alig két napja elhunyt híres lengyel zeneszerző, karmester Krzysztof Penderecki is a Kodály Központban és játszott a pécsi együttessel. Peskó Zoltán kivételes műveltségű, rendkívül érzékeny művész és humanista volt - írták róla a közleményben, hozzátéve: a zenekarnak nyújtott támogatása kötelezi a pécsi együttest arra, hogy emlékét és munkásságát Pécs zenetörténete megőrizze. Peskó Zoltán 1937-ben született Budapesten; 1962-ben fejezte be karmesteri tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, 1963 és 1966 között Petrassinál tanult zeneszerzést. 1966-tól 1969-ig a nyugat-berlini opera és rádiózenekar másodkarnagya, majd a Deutsche Staatsoper karmestere volt. A milánói Scalában 1970-ben debütált, majd 1974-től a bolognai Teatro Comunale, 1976-ban és 1977-ben a velencei Teatro La Fenice, utána pedig 1983-ig a milánói RAI zenekarának dirigenseként dolgozott. Operakarmesterként és a kortárs zene avatott tolmácsolójaként szerzett érdemeket, 1984-től szabadfoglalkozású művész, 2007-ben Bartók-Pásztory-díjjal tüntették ki. [2020.04.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Nagyon megbízható magánhitel-ajánlat egyéb [2020.03.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu