"A zenének nem szabad elhalkulnia!" Az egész világon első számú téma a koronavírus és annak hatása az egészségre, a gazdaságra, a kapcsolatokra. Most az a fontos, hogy összefogjunk, és egy emberként tegyünk a járvány elterjedése ellen. A lélek túléléséért harcolnak a művészek is. Dóka Attila már három hete online és telefonon felelős magatartásra biztatja követőit, zenével oldja az otthonmaradás kényszerének egyhangúságát. Bezártak az éttermek, kocsmák, vendéglátóhelyek. Rendezvények, esküvők kerültek lemondásra. Csak a legszükségesebb maradhatott. Az élelmiszer, a gyógyszertár, a drogériák és azok a boltok, amelyek nyitvatartása a mindennapi élethez szükséges, azok is időben korlátozva. Az utcák üresek, mintha minden nap vasárnap lenne. Élje túl a test, élje túl a lélek. A lélek túléléséért küzdenek a zenészek is. Itt már nincs bevétel, nincs profit. Csak az ül a kamera elé, és tart egyszemélyes karanténkoncertet, aki úgy érzi, feladata a négy fal közé kényszerült embereknek nyújtani valamit a saját valóságából. Fény, színpad, hangosító, profi kamera, stúdió utómunka nélkül. Kicsit szomorú és mégis lélekemelő, ahogy kamerán keresztül is érződik az „egy hajóban evezünk” érzés. - A zenének nem szabad elhalkulni - kezdi Dóka Attila. - Még nem volt hasonló az életemben, és remélem, nem is lesz. Túl fogjuk élni ezt az időszakot. Igaz, minden egy kicsit más lesz ezután. Új valóságot kell kreálnunk. Biztosan eltart még egy ideig, amíg visszajönnek a megszokott üdvözlési formák, biztosan törekedni kell majd arra, hogy „átálljon az agyunk”. Fordítsunk, kapcsoljunk. Mint ahogy most fegyelmezzük magunkat, hogy elfogadjuk, most itthon kell maradni. Most elegendő a telefon, a technika adta lehetőség a kapcsolattartáshoz. A változáshoz igazodni fogunk, mert az élni akarás ezt diktálja. Minden szerdán és szombaton este 19:00-kor karanténkoncerttel várja a hallgatókat: https://www.facebook.com/attiladoka/.

[2020.04.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje amelia szolgáltatás [2020.04.01.]

Nagyon megbízható magánhitel-ajánlat egyéb [2020.03.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu