Különleges testvérek - hallgasd meg az aranyos gyerekdalt Megjelent Z. Kiss Adrienn egyedi mesekönyve „Különleges testvérek - Mindketten szuperhősök vagyunk” címmel. Z. Kiss Adrienn, pedagógus ezúttal izgalmas mesekönyvvel rukkolt elő az autizmus világnapja kapcsán, amelyet április 2-án tartunk. 2019-ben „A szeretethez nem kellenek szavak” című könyvével a felnőttekhez szeretett volna szólni, 2020-ban pedig az óvodásokhoz. Az írónő fontosnak tartja, hogy megszólítsa a gyerekeket, hiszen egyszerre lesznek felnőttek, egy társadalom tagjai, ezért elengedhetetlen, hogy minél korábban empátiára neveljük őket. A könyv nem öncélú, a megvásárlásával egy élményprogramhoz járulnak hozzá a vásárlók, amit a Csodavár Budapest szervez majd ebben az évben autista gyerekeknek és testvéreiknek. Az írónő férjével, Z. Kiss Zalánnal (Pokolgép gitárosa) két gyönyörű kisfiút nevel, közülük a nagyobbik, Csongor nem beszélő autista, ám ugyanúgy szeret mint a többi gyermek, a kisebbik, Beni átlagos fejlődésű. Az ő családjukban természetes, hogy beszélgetnek Benivel arról, hogy a testvére miben más mint ő. - Az értelmi szintjének megfelelően mindig minden kérdésre válaszoltunk. Aztán, amikor a kisebbik fiunk óvodába ment, egyik nap úgy jött haza, hogy azt kérdezte: okosabb-e a testvérénél. Azt hiszem, az volt az a pillanat, amikor rájött, hogy nem mindenkinek van olyan bátyja, mint neki. Ha jönnek hozzánk vendégségbe gyerekek, szintén kérdéseket tesznek fel Csongorról. Ez így helyes, kérdezzenek, és én válaszolok szívesen. Öröm látni, hogy amikor megkapják a választ, akkor a lehető legtermészetesebben kezelik azt. Ezért írtam meg a mesét, hogy senkinek ne legyen nehéz elképzelni milyenek a hétköznapjai az ilyen különleges testvérpároknak. A célom az volt ezzel a kötettel, hogy szeretném úgy bemutatni a hétköznapokat egy autista kisfiú testvérének a szemszögéből, ahogy vannak, nem rózsaszín szemüvegen keresztül. Hiszek abban, hogy csak így van értelme. Minden testvérpár megérdemelne egy saját mesét, ezért kerültek a végére kitölthető, kiszínezhető, rajzolós oldalak. Hogy mindenki meg tudja benne a saját emlékeit őrizni, és a szülők, rokonok is tudjanak beleírni, fotót beragasztani - mondta Z. Kiss Adrienn. Z. Kiss Zalán a párját, Adrit támogatva életében először készített gyermekdalt: - Feleségem 2020-ban a világnapra egy olyan könyvet írt, amiben a gyerekeket szólította meg. Nekik szeretett volna mesélni az autizmusról. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél korábban megkezdődjön a szemléletformálás, mert hiszem, hogy így érhető el igazi változás. Nem volt kérdés tehát, hogy támogatom ebben, és a magam módján csatlakozom hozzá. Életemben először készítettem gyerekdalt - Különleges testvérek címmel -, hogy zenével is az ügy mellé állhassak. Papp Róbert a dal szövegének a megírásában, és Szélig Éva, a Csodavár Budapest gyógypedagógusa énekkel segítette a munkámat. Ezáltal teljes lett a kör, hiszen a könyv a Csodavár Budapestet támogatja, és így a dal is szorosan összefonódik az intézménnyel. Nagy öröm volt megszólítani a gyerekeket, remélem szeretni fogják a dalt és a hozzá készült videót is. Itt található a dal: A könyv illusztrációját Takács Viktória készítette, aki elsőre megérezte, hogyan lehet ennek a két különleges kisfiúnak a kapcsolatát képekben ábrázolni. A mesekönyvben láthatók vizuális segédeszközök, amelyeket az autista gyerekek és felnőttek használnak. Solt Anna, gyógypedagógus lektorként segítette a közös munkát. A könyvhöz ajánlót Deliága Éva, gyermekpszichológus írt, amire Adrienn nagyon büszke: „Az autizmussal élő gyermek különleges színt, új kihívásokat hoz egy család életébe. Ezúttal a reflektorfény az érintett családokban nevelkedő testvérgyerekek helyzetére, a testvérek közt kibontakozó életre szóló véd- és dacszövetségre irányul. Különleges fókuszú könyvet tart a kezében az olvasó, mely - bár egy kisgyerek szemszögéből kalauzul végig minket a család mindennapjain - mégis rengeteget mutat meg, és ad az elfogadásból, amire a felnőttek világában is oly nagy szükség van! Ajánlom szeretettel minden különleges szuperhőst nevelő szülőnek, pedagógusnak és minden kisgyereknek!” https://www.book24.hu/konyv/kulonleges-testverek [2020.04.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje amelia szolgáltatás [2020.04.01.]

Nagyon megbízható magánhitel-ajánlat egyéb [2020.03.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu