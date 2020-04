A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek koncertjei is elérhetők online A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Archívuma több felületét tette ingyenessé az elmúlt hetekben, így a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek legnépszerűbb koncertjei is elérhetők. A teljes lista az archivum.mtva.hu/stories/mrme honlapon érhető el. A felvételeket a weboldal mellett akár mobilról is hallgathatják a komolyzene iránt érdeklődők - közölte az MTVA Sajtó Osztálya pénteken az MTI-vel.



A közönség újra átélheti többek között a Rádiózenekar alapításának jubileuma alkalmából rendezett Lully-Berlioz-hangversenyt, a Mátyás-templomi barokk esteket, a Rádiókórus francia estjét, a táncosokkal közös 20. századi kamaraestet és Vásáry Tamás Beethoven-koncertjeit.



"Az elmúlt évek rendezvényei közül úgy válogattunk, hogy közönségünk újra hallhassa az általunk legemlékezetesebbnek tartott koncerteket és bemutathassuk velük együtteseink erényeit és kimagasló művészi teljesítményeit. Saját karmestereink mellett rangos vendégdirigensek és kiváló szólisták állnak együtteseink előtt a szokásos koncerthelyszíneinken: a Müpában, a Zeneakadémián, a Mátyás-templomban vagy éppen a Pesti Vigadóban" - idézi a közlemény Igric Györgyöt, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetőjét. MTI [2020.04.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje amelia szolgáltatás [2020.04.01.]

Nagyon megbízható magánhitel-ajánlat egyéb [2020.03.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu