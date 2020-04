Balkáni toplistás a magyar zenekar jubileumi lemeze A Besh o droM felkerült a Balkan World Music Chartra. A népszerű magyar zenekar 20 című albumát a régió világzenei lemezeit szemléző első negyedéves top 10-es listára rangsorolták. A jubileumi anyag egyetlen magyar lemezként a nyolcadik helyen szerepel a Balkan World Music Charton. A világzene élvonalába tartozó Besh o droM 20 című albuma február közepén jelent meg - közölte a lemezt kiadó Fonó Budai Zeneház pénteken az MTI-vel. Mint írták, a rangos zsűri által összeállított toplistát szakmai irányadónak tartják a nemzetközi, a kelet-közép- és délkelet-európai piacon. A listát a görög Sztratisz Szkarakisz vezeti Mono Ti Ninta Thalassa című lemezével (kiadó: Aerakis), a második helyen a soknemzetiségű Quintet Bumbac áll Miroirs című anyagával (Cok Malko), a harmadik helyre a szintén görög Petrolukasz Halkiasz és Vaszilisz Kosztasz duója által készített The Soul of Epirus került (Artway Technotropon Greece). A Besh o droM 20. születésnapja alkalmából megjelent album magával ragadó energiájú zenei anyagát Kardos Gábor koncertfotói kísérik keményfedeles, impozáns kötetben. A lemezen az együttestől megszokott táncos, pörgetős, magasba emelő hangzás, szép szólók, zenei poénok hallhatók. A jubileumi anyagon tizenkét dal szerepel, amelyekből árad az életerő és energia. A tagok három különböző országban élve és alkotva tartják egyben a zenekart és művelik azt a zenei stílust, amely már jellegzetesen a Besh o droMé. Az együttes tagjai: Kaszai Lili (ének), Pettik Ádám (derbuka, kanna, ütőhangszerek, ének)), Barcza Gergely (szaxofon, kaval), Herr Attila (basszusgitár), Hámori Máté (gitár), Csurkulya József (cimbalom), Seres Vilmos (szaxofon, klarinét), Molnár Tamás (szaxofon), Szumper Ákos (dobok).

