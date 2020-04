Fonogram 2020 - nyertesek névsora

Idén a április 4-én a Fonogram-nap keretében derül ki, hogy kik nyerik a magyar zenei élet legrangosabb szakmai elismerését, a 18+1 kategóriában odaítélt Fonogram - Magyar Zenei Díjat.

Nyertesek

Az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele: SLIPKNOT - We Are Not Your Kind (Magneoton/Warner Music)

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele kategória nyertese - megosztott díjjal - - a Leander Kills "Luxusnyomor" és - a Mudfield "Sárrét"

Az év felfedezettje CARSON COMA (Gold Record)

Az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele: LANA DEL REY - Norman Fucking Rockwell! (Universal Music)

Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele: MÖRK - The Resurrection Of Mörk (Schubert Music Publishing)

Az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele: SÁRIK PÉTER TRIÓ - X Bartók (szerzői kiadás)

Az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele: BILLIE EILISH - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Universal Music)

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele: RÁCZ GERGŐ x ORSOVAI RENI - Mostantól (Schubert Music Publishing)

Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele: LAJKÓ FÉLIX & VOLOSI - Lajkó Félix & Volosi (Fonó)



Az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele CIMBALIBAND - Iram (Fonó)

Az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele: GANXSTA ZOLEE és a KARTEL - Oldskool (MFM Music)

Az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele: LIL NAS X feat. BILLY RAY CYRUS - Old Town Road (Sony Music)

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele: BENDEGÚZ - Ne sirasson édesanyám (MGS MUSIC Hungary)

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele: VERONAKI - Mosó Masa mosodája (Universal Music Hungary)

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele: HOBO - Hé, Magyar Joe! (GrundRecords)

Később jelentik be.

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

ARIANA GRANDE - thank u, next (Universal Music)

BRYAN ADAMS - Shine A Light (Universal Music)

JAMES BLUNT - Once Upon A Mind (Magneoton/Warner Music)

LEONARD COHEN - Thanks For The Dance (Sony Music)

P!NK - Hurts 2B Human (Sony Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

BARABÁS LŐRINC - Algorhythms (szerzői kiadás)

BELAU feat. SOPHIE BARKER - Essence (szerzői kiadás)

JETLAG x NEMAZALÁNY x JUMODADDY - Hülyeakaroklenni (Schubert Music Publishing)

KRIZSO - Boys In The City, Girls From The Woods (szerzői kiadás)

ZOLI VEKONY - Moments (feat. James Cash) / Closer To Me (Elephant House)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

ARMIN VAN BUUREN - Blah Blah Blah (Sony Music)

DAVID GUETTA - 7 / Stay (Don't Go Away) [feat. Raye] / Never Be Alone (& MORTEN feat. Aloe Blacc) / Say My Name (Bebe Rexha & J Balvin) (Elephant House/Warner Music)

FKA TWIGS - Magdalene (Young Turks)

KYGO x WHITNEY HOUSTON - Higher Love (Sony Music)

ROBIN SCHULZ - Speechless (feat. Erika Sirola ) / All This Love (feat. Harloe) / Rather Be Alone (feat. Nick Martin) (Elephant House/Warner Music)

19. az év hangfelvétele

AK26 - Pacino (szerzői kiadás)

ÁKOS - Felemel (Fehér Sólyom)

BAGOSSY BROTHERS COMPANY - Olyan Ő (Prime Event Management)

BSW - Yaay (szerzői kiadás)

CURTIS - Lehetne újra február (Magneoton)

