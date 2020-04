Remek programokat ajánlunk! Kiállítás, digitális koncert és rövidfilm az interneten Psota Irén-kiállítás és Nikola Djoric koncertje mellett egy rövidfilmmel, valamint a Kecskeméti Katona József színház előadásaival és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar különleges sorozatával bővül a kínálat az interneten. Psota Irén (1929- 2016) Kossuth-díjas színész pályafutását idézi fel az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet honlapján látható virtuális kiállítás. Az OSZK tárlata 2016-ban, a művész halálának évében készült.



Egy héten át csütörtöktől lesz eléhető Nikola Djoric harmonika művész digitális koncertje a Kulturális Fórum Facebook-oldalán és YouTube- csatornáján.



Csütörtöktől online nézhető meg Vízkeleti Dániel Lerepül a hülye fejetek című rövidfilmje a Színház-és Filmművészeti Egyetem videómegosztó csatornáin. A 2017-es alkotás Hartay Csaba Téged mindig című verse és Lerepül a hülye fejetek című regénye felhasználásával készült. Az alkotók egyetlen éjszaka történetét emelték ki Hartay önéletrajzi ihletésű szövegéből, amely az író fiatal korára fókuszál.



Tovább bővülnek a Kecskeméti Katona József Színház online tartalmai: a színház munkatársi előadásokkal, zenei- és balett-tartalmakkal, valamint Best of videósorozattal készülnek. Emellett az intézmény elindította a 2020/2021-es évad műsorismertetését is, ahol videórejtvényben, a közönség bevonásával teszi közzé a következő évad produkcióinak címeit.



A színház folytatja a Kecskemét Televízióval (KTV) közös felolvasósorozatát, amelynek részei a KTV közösségi felületein is elérhetők. Április 7-től négy héten át minden kedden különféle előadásokkal jelentkezik a színház a Facebook-oldalán. Április 7-én a Péter és a farkas zenés mesejáték, április 14-én az Illatszertár romantikus vígjáték, április 21-én a Ballada a 301-es parcella bolondjáról szóló példázat lesz látható. A bohóc című monodrámát április 28-án mutatják be online közvetítésben.



A Kecskemét City Balett tagjai egy-egy művészi mini-koreográfiát készítenek otthon a közvetlen környezetük bevonásával (bútorok, tárgyak, szobarészek) . Ezekből az etűdökből készül egy hosszabb videó, amelyet ugyancsak a Facebook-oldalon mutatnak be. Debrecenben egyre több vállalkozás, civil szervezet köszöni meg meleg étellel az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben végzett munkáját.



Otthon maradtunk



Otthon maradtunk! címmel különleges zenei témájú sorozatot indított online felületein az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A székesfehérvári együttes zenészeinek bár jelenleg nincs lehetősége a közös próbákra, otthonában mindenki aktívan dolgozik és ezúttal kulturális, oktató jellegű zenei csemegéket nyújt a közönségnek. A zenekar művészei szavak, írás, képek és hangok segítségével tartanak hangszerbemutatókat, bemutatják az egyes zeneszerzőket és múzsáikat, megmutatják a filmek és a komolyzene kapcsolatát és további zenei érdekességekkel is szolgálnak.



A kijárási korlátozás miatt egyébként zárva tartó tiszacsegei halászcsárdában csaknem ezer adag halászlét főztek, amelyből a járványkórházi feladatokra is kijelölt debreceni Kenézy kórház valamennyi dolgozóját vendégül látták - tájékoztatta a csárda tulajdonosa az MTI-t. Nagy Sándor hozzátette: a 84 adag halászlé elkészítéséhez a Szarvas-Fish Kft. tiszacsegei halfeldolgozója összesen négy mázsa halat ajánlott fel.



Az egyik debreceni gyorsétterem különböző napokon, más-más egészségügyi intézmény dolgozóinak visz meleg ételcsomagokat: adományaik már eljutottak a debreceni mentőkhöz, a sürgősségi klinikára és a helyi gyermekhematológiai osztály orvosaihoz, ápolóihoz.



Az egyik civil szervezet pedig, amely a veszélyhelyzetre tekintettel most nem oszthatott ételt a rászorulóknak közterületen, 150 adag étellel a

Kenézy kórház és a klinika sürgősségi részlegeiben dolgozókat és a mentősöket vendégelte meg meleg ebéddel. MTI [2020.04.04.]

