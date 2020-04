Andrea Bocelli különleges koncertre készül Andrea Bocelli élőben jelentkezik húsvétvasárnap a milánói dómból. A világhírű olasz tenor a milánói polgármester és milánói dóm főpapjának meghívására ad egy minikoncertet a a város jelképének számító épületben, melyet élőben követhetünk majd Andrea Bocelli YouTube-csatornáján április 12-én 19.00-tól. Az előadásnak nem lesz közönsége, csak Bocelli és Emanuele Vianelli orgonista lesz jelen a dómban. A koncert a Music For Hope (Zene a reményért) nevet viseli, az elhangzó áriákat pedig az esemény fő üzenete jegyében válogatták össze. Ez pedig nem más, mint a szeretet, a gyógyulás és a remény. „Nagyon boldoggá tesz minket, hogy Andrea elfogadta a meghívásunkat” – mondta Guiseppe Sala, Milánó polgármestere. „Ebben az évben mindannyiunk számára nagyon más lesz a húsvét: a boldog, derűs érzést beárnyékolja a mindannyiunk életére ránehezedő járvány. Biztos vagyok benne, hogy Bocelli különleges hangja gyógyírként szolgál majd: olyan lesz, mint egy különleges, erős ölelés, ami megmelengeti nemcsak Milánó, hanem Olaszország, és az egész világ szívét is.” Maga a művész pedig így beszélt a felkérésről: „Hiszek a közös ima erejében; hiszek a keresztény húsvétban, amely a feltámadás szimbóluma – amire most mindenkinek hatalmas szüksége van, függetlenül attól, hogy hívő-e vagy sem. A zene ereje egy live stream segítségével is képes összefogást és közösséget kovácsolni: olyan lesz, mintha mindannyian megfognánk egymás kezét, és átölelnénk az ezer sebből vérző Földet. A nagylelkű és bátor Milánó hamarosan újra a reneszánsz motorja lesz, egész Olaszországgal együtt, és én már alig várom ezt!” Andrea Bocelli saját alapítványával is segíti a koronavírus által veszélybe kerülteket: az Andrea Bocelli Foundation nemrég indult gyűjtésének célja, hogy az olasz egészségügyi dolgozók megfelelő védőfelszereléshez juthassanak. [2020.04.07.] Megosztom: