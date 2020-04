"Ezt jól kifőztük!" - megérkezett a Budapesti Operettszínház heti menüje Ha a helyzet úgy adja, néha változtatni kell a jól bevált recepten, de legalábbis más módokon kell tálalni a menüt! Bár színészeinkkel és munkatársainkkal élőben most nem találkozhatnak, ők továbbra is azon dolgoznak, hogy saját otthonukban egyedi előadásokat, performanszokat készítsenek, amelyek jókedvvel, művészi tartalommal tölthetik meg közönségünk otthoni perceit. Új sorozatainkból összeállítottunk egy heti menüt, amelyből kiderül, hogy mikor mi kerül terítékre Facebook csatornánkon. De ne maradjon el teljesen a színházi élmény sem: kéthetente szombaton 19 órától élőben közvetítjük Facebookon a Budapesti Operettszínház valamely nagysikerű előadását, a következő hét szombatján pedig megismételjük azok kedvéért, akik esetleg lemaradtak róla, vagy szívesen újra néznék. Új sorozatokkal is indulunk: · „Balett otthon” címmel kedd este a Budapesti Operettszínház Balettkarának, és „Tavaszköszöntő” címmel vasárnap délelőtt a színház Zenekarának és Énekkarának produkciói lesznek láthatóak. · Az „Operettszínház Home Office” című adásunkban csütörtökön és pénteken 19 órakor 10-15 perces videókban otthonról jelentkeznek művészeink érdekes, egyedi tartalmakkal. · „Szélfútta csodamuzsika – mesés szórakozás az Operettszínház művészeivel” sorozatunkban szombaton és vasárnap reggel 9-kor Bordás Barbara, Kékkovács Mara, Dancs Annamari, Peller Anna és Bálint Ádám video-meséi kínálnak kisebbeknek és a nagyobbaknak egyaránt könnyed szórakozást. · Folytatjuk továbbra is a „Napi derű - Vigyázzunk egymásra!” sorozatunkat. Valamennyi premierünk az élet szeretetére és a kitartásra tanít. A La Mancha lovagjából idézve például: "A lélek, csak az segít tovább." A művészeinkkel készített rövid beszélgetésekkel továbbra is ilyen, és ehhez hasonló üzeneteket szeretnénk közvetíteni nap mint nap! · "5 perc reflektorfény - Ifjú tehetségeink” című villáminterjú sorozatunkban az Operettszínház legfiatalabb generációja, ígéretes tehetségeink mutatkoznak be egy-egy humoros, rövid történettel, rájuk jellemző aforizmával honlapunkon. Heti háromszor: hétfőn, szerdán és pénteken jelentkezünk új riporttal. Bízunk benne, hogy a menüválasztékunkban mindenki talál kedvére valót, és annak ellenére, hogy a színház jelenleg zárva tart, kedveskedni tudunk közönségünknek! A Budapesti Operettszínház heti menüje Hétfő: 11:00 5 perc reflektorfény 16:00 Napi derű Kedd: 16:00 Napi derű 19:00 Balett otthon Szerda: 11:00 5 perc reflektorfény 16:00 Napi derű Csütörtök: 16:00 Napi derű 19:00 Home Office - művészeink otthonról Péntek: 11:00 5 perc reflektorfény 16:00 Napi derű 19:00 Home Office - művészeink otthonról Szombat: 9:00 Szélfútta csodamuzsika – mesés szórakozás az Operettszínház művészeivel 16:00 Napi derű 19:00 Élőben közvetítjük a Budapesti Operettszínház egyik nagysikerű előadását Vasárnap: 9:00 Szélfútta csodamuzsika – mesés szórakozás az Operettszínház művészeivel 11:00 Tavaszköszöntő a Budapesti Operettszínház Zenekarával és Énekkarával 16:00 Napi derű [2020.04.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2020.04.07.]

