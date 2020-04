Szomorúan olvastuk a Centrál Színház közleményét

A Centrál Színház április 7-én adta ki tájékoztatóját.

"Kedves Nézőink!

Mint mindig, most is a ti kezetekben vagyunk. Ha nem szeretnétek, amit a Centrál játszik, már bezárhattuk volna a színház kapuit, és hasonlóképpen: ha most nem támogatjátok kedvenc színházatokat, ősszel nem nyithatunk ki. A járvány miatt másfél hónap előadásai maradtak el és további kettőt nem tudunk kitűzni. Ha a megváltott jegyeitek árát vissza kellene fizetnünk, azt nem élnénk túl. Ezért arra kérünk benneteket, válasszatok más lehetőséget!

Ha tehetitek, a jegyeitek árát adományozzátok színházunknak, életet mentetek vele. Minden nézőnket, aki ilyen módon segít, megajándékozzuk egy következő évadra szóló Centrál Kártyával, amellyel sorbanállás nélkül vásárolhattok. A Centrál Kártyák a későbbiekben kerülnek kiküldésre.

Emellett lehetőség van arra, hogy jegyeitek árának értékében ajándékkártyát kérjetek, melyet a következő évadban, meghatározott rend szerint, tetszőleges előadásra beválthattok.

Fontos! A felajánlás vagy becserélés határideje május 10.

Adományozni a következő oldalon tudtok a jegyek vonalkódjának megadásával: https://www.jegy.hu/altalanoslemondas

Ha pedig ajándékkártyát szeretnétek, azt itt igényelhetitek szintén a vonalkód megadásával: https://www.centralszinhaz.hu/jegybecserelese

Az ajándékkártyák a későbbiekben kerülnek kiküldésre, menetéről részletes tájékoztatást nyújtunk.

Köszönjük segítségeteket, kérjük, osszátok a hírt, hogy mindenki értesülhessen róla!

[2020.04.07.]