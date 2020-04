Nézd ingyen! Bach Máté-passióját is közzéteszi a Budapesti Fesztiválzenekar Budapest, 2020. április 7., kedd (MTI) - A húsvéti ünnepek alatt Johann Sebastian Bach Máté-passióját és Gustav Mahler 2. szimfóniáját is közzéteszi a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) a weboldalán és a Facebook-oldalán. Nagypénteken és nagyszombaton egy nemzetközi akció részeként J. S. Bach Máté-passióját osztják meg a Concertgebouw Zenekar előadásában, Fischer Iván vezényletével - közölte a zenekar kedden az MTI-vel. Húsvétvasárnap, valamint április 13-án 14-én Gustav Mahler 2. (Feltámadás) szimfóniáját játsszák le a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában, szintén Fischer Iván vezényletével. A felvétel a Müpában készült. A koncertfelvételeket a zenekar weboldalán és Facebook-oldalán követheti a közönség 19.45-től. A zenekar gondolt az otthon ragadt családokra, gyerekekre is, ezért április 18-tól, szombatonként 15 órától - ismétlés minden vasárnap - online Kakaókoncerttel jelentkeznek. A zenekar muzsikusai arra is keresik a megoldást, hogyan segítsék a zenepedagógusok munkáját, ezért a tervek szerint a hangszereket egyenként bemutató, játékos Hangszerkóstoló videókat is készítenek majd.

MTI [2020.04.08.] Megosztom: