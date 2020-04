Megérkezett az Ossian Forgószínpad klipje Stúdiós felvételekkel és a Barba Negra Trackben rögzített képsorokkal készült el a “Forgószínpad” videoklipje Stúdiós felvételekkel és a Barba Negra Trackben rögzített képsorokkal készült el a “Forgószínpad” videoklipje, mely az Ossian “Csak a Jót” lemezének negyedik előzetes dala.



A zenekar jövő hét pénteken (április 17.) megjelenő korongjának legfrissebb videója ismét Flasker Róbert és Radó Norbert (Photo InVisible) munkája.



A koncerten készült felvételeken a szemfüles rajongók akár még saját magukat is felfedezhetik, a stúdióban pedig betekinthetünk a háttérmunkálatokba Varga Zoltán (SongSong Productions) hangmérnökkel, a videóban a zenekar tagjai mind felbukkanak munka közben - érdekességképp Paksi Endre énekes egyszemélyes kórusként többszörösen is, hogy ez hogyan is néz ki, kiderül az alább megnézhető klipből. [2020.04.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje toro szolgáltatás [2020.04.10.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu