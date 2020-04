Online koncertekre készülnek a magyar dzsesszzenészek A Gyárfás Családi Trió ad karanténkoncertet a Harmónia Műhely Alapítvány szervezésében a Facebookon és a MagyarJazz portálon. Az online karanténkoncertekre dzsesszzenészek jelentkezhettek, közülük elsősorban a jó technikai háttérrel rendelkezőket és a Harmónia Jazzműhely elmaradt koncertjeinek fellépőit juttatják koncertlehetőséghez.

A nonprofit Harmónia Jazzműhely a művészek saját otthonából közvetíti élőben a koncerteket, lehetőségeikhez mérten díjazzák a fellépőket, valamint támogatást is kérnek a fellépők számára - közölték a szervezők az MTI-vel.

A tervek szerint április 24-én Arday Dániel és Kész Petra duója, majd a nemzetközi dzsessznap alkalmából a Balázs József trió, a következőkben Lantos Zoltán, a Hajdu Klára és Szakonyi Milán duó, Oláh Dezső, Kanizsa Gina és Lamm Dávid duója, Oláh Krisztián, a Pintér Zoltán és Orbán György duó, az Urbán Orsi és Kollmann Gábor duó, valamint Juhász Gábor, Rozsnyói Péter és Szalay Gábor ad koncertet.

A Harmónia Jazzműhely 21 éve, még alapítvánnyá alakulása előtt azt a célt tűzte ki, hogy a dzsesszt népszerűsítse, a zenészeket támogassa és minél több fellépést szerezzen nekik. Az utóbbi 11 évben minden pénteken a Budapest Jazz Clubban szerveztek koncerteket.

MTI [2020.04.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu