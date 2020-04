Láttad már? Margaret Island - Valahol - videoklip, dalszöveg Mutatjuk a Margaret Island - Valahol címűújdonságát.

az igazságot vallom én,

hogy néha a szív nem beszél

és nem segít eldönteni,

hogy mitévő legyek

körbemész és leomló

falakról nyíló virágot

a kezembe most te adod,

hogy vigyázhassak én reá

kinyílott a hóvirág

és zöldbe borult az erdő,

a folyó lassan megárad

és kilép a mederéből

az egybeérő álmaink

majd keresztezik másokét,

ha nem tudnád, hogy merre tartasz

találd meg a forrást valahol ez így volt jó,

valahol ez így volt szép,

és a napsütötte parton

csendben állok

boldogan valakinek változnia kellene

most kettőnkből

valakinek változnia kellene

most kettőnkből

hogy egy legyen Valahol ez így volt jó,

valahol ez így volt szép,

és a napsütötte parton

csendben állok

egymagam [2020.04.15.] Megosztom: