Képgalériák • Andrew J.K. képek Őszinte gondolatok és ütős popzene: megjelent Andrew J.K. első nagylemeze Tizenegy dallal megjelent Andrew J.K., vagyis Karsai J. András első nagylemeze, az A1. A színész, énekes-dalszerző, pantomimművész mindannyiunk által megélt, mégis ritkábban érintett témákat, érzéseket, hangulatokat dolgozott fel a dalaiban. A popzenében szokatlanul mély, őszinte dalszövegek érintik a lélek harcait, az emberi lét küzdelmeit, a félelem, a fájdalom és a felnőtté válás témakörét is, ugyanakkor a zene változatos, táncolható és szórakoztató. Andrew J.K., vagyis Karsai J. András első nagylemeze, az A1 címet viseli, és három magyar, valamint nyolc angol nyelvű dalt tartalmaz. A közönség hat dalt már ismerhet a korábbi kislemezekről, öt szerzemény viszont vadonatúj, köztük egy újabb koprodukció az egyik legismertebb magyar DJ-producerrel, Chris Lawyerrel. - Olyan lemezt szerettem volna készíteni, amely különleges, egyedi, több jelentéssíkon fut, és a szórakoztató mivolta mellett vannak mélységei. Zeneileg változatos utazáson vezet végig az album. A különböző hangulatok egymásutániságában több stílus találkozik mind dallamvilágban, mind hangszerelésben, mégis egységes ívet alkotnak. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd azt, amit a sajátjának érez – mondta Andrew J.K.



Hozzátette: - A dalszövegek számomra kiemelten fontosak. Mivel foglalkoztat a lélektan, most is mély emberi érzésekről, helyzetekről írtam a dalaimat, amelyekhez bárki kapcsolódni tud. A Tópart című dal például az elfeledett gyerekkor szabad pillanatait és a terhekkel teli felnőttkort állítja szembe. A Walk egy gyötrő, meddő vitából való kiszakadás utáni sétát ábrázol, a Midnight egy éjféli körkép, bemutatva a város különböző pontjait, embereit, sorsait. A Dear Fear című dal a félelem visszahúzó erejének elutasításáról szóló monológ, míg a Chris Lawyerrel közös dalunk, az Ajtók témája az önhitegetés, amikor az ember már érzi, hogy akár egy párkapcsolati vagy munkahelyi helyzetből lépnie kellene, de ragaszkodását akár a megszokás, akár téveszmék által vezérelve még nem tudja elengedni. Jól ismert érzések és szituációk tehát ezek, amelyek mindannyiunk életében előfordulnak, de csak ritkán születnek róluk olyan popzenei dalok, amelyekre közben akár táncolni is lehet. Az A1 című első nagylemez erre tesz kísérletet. Az új szerzemények hangszerelését Andrew J.K. Somogyvári Dániel és Teremi Dávid zenei producerekkel készítette. A1 című nagylemez már elérhető az ismert online zenei platformokon a Music Fashion Kiadó gondozásában: https://WMMD.lnk.to/A1EM Karsai J. András a szülei, Karsai János és Karsai Gizella nyomdokain szintén pantomimművészként kezdte a pályáját mint előadó, valamint saját társulatot és előadásokat létrehozva mint rendező és művészeti vezető.



Később zenés színész végzettséget szerzett, majd a Magyar Táncművészeti Egyetemen diplomázott. Számos színházban, többek között a Thália Színházban, Madách Színházban, a Vígszínházban, valamint tévésorozatokban, filmben is láthatta a közönség. Kilenc évig volt a Budapesti Operettszínház tagja, mely időszak alatt a német nyelvű turné szereplőjeként beutazta Európát is. Az idei évadtól szabadúszó művészként a saját produkciói létrehozására koncentrál. A könnyűzenei életben 2014-ben debütált énekes-dalszerző-dalszövegíróként Andrew J.K. művésznéven, és saját videoklipjeinek, színpadi produkcióinak rendezője és koreográfusa is egyben.



Első dala Ultimate címmel jelent meg, ezt követte a Keep on Smiling, melynek exkluzív klippremierje a Music Channel zenecsatornán volt, ahol bekerült a legtöbbet játszott dalok közé. A dalhoz készült videó a Sláger TV által szervezett 7 vezér klipverseny döntőse lett. Harmadik, Splendor Avenue című dala szintén a Music Channel csatornán debütált.



Ezt követte a Hívlak című szerzeménye, majd elkészítette Iron Shield című első koprodukcióját Chris Lawyer-rel. Második közös daluk, az On My Knees Chris Lawyer ’Societé’ című nagylemezén jelent meg először, hivatalos klippremierje 2019 májusában volt. Bővebben: https://www.youtube.com/channel/UCHlrQz5IRSEfFcqJ3g-xs5g https://www.facebook.com/andrewjkarsai http://www.instagram.com/andrew.j.karsai [2020.04.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu