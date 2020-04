Online tartják meg idén az Amatőr Musical Színpadok Országos Fesztiválját Online tartja meg a hétvégén az Amatőr Musical Színpadok Országos Fesztiválját a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ. A fesztivált, ismertebb nevén a SCHERZO-t 1996 áprilisában rendezték meg először, idén úgy tűnt, a koronavírus-járvány miatt elmarad. A szervezőség azonban a közelmúltban úgy döntött, hogy megtartja a nagy hagyományokkal rendelkező országos találkozót az eredetileg tervezett időpontban, de rendhagyó módon, online formában, ennek megfelelően kicsit más szabályokkal - írták az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményben. Az amatőr színjátszó társulatok ezúttal korábbi előadásaik felvételével nevezhettek, míg a szóló énekesektől otthon készített videókat vártak. Mivel a csoportos produkciók most korábban játszottak lesznek, nem kapnak külön értékelést, de a fesztivál végén jutalmazzák őket. Az énekeseket a szokásos háromtagú zsűri helyett Nagy Anikó Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő értékeli.



Mint a Csabagyöngye Kulturális Központ összesítéséből kiderül, a pénteken kezdődő fesztiválra 19 szólóénekes, duettek kategóriában pedig két pár nevezett az ország különböző pontjairól, Békéscsaba mellett Debrecenből, Budapestről, Dunakesziről és Kaposvárról.



A három nap alatt összesen hét színjátszó csoport - két budapesti, egy-egy szekszárdi, váci, gödi és tapolcai, valamint a Csabai Színistúdió - előadását nézi meg a zsűri. MTI [2020.04.25.]

