Tánc- és színházi előadások is láthatók online A Trafó Kortárs Művészetek Háza tánc- és színházi előadásai is láthatók online, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény három sorozatot indított, valamint folytatódnak a Csokonai-szerenádok Debrecenben. Folytatódik szombat esténként a Take a Seat! online programsorozat a Trafó virtuális nézőterén: legközelebb a The Qualitons presents KEXP-koncertet láthatják az érdeklődők. Bemutatják majd egyebek mellett Molnár Csaba táncelőadását, a Freakin' Disco Monstre koncertjét, valamint AV Composers címmel látható a smART! XTRA art és tech sorozat 50. ünnepi kiadása. Továbbra is online látogatható a Trafó Galéria aktuális kiállítása, valamint friss interjúk és művész-ajánlók olvashatók a Trafó-blogon.



Az Alfa alkotói pályázat eredményhirdetése és a nyertes munkák bemutatása szintén digitális formában történik majd, s online rendezik meg a Gondolat Generátor edukációs műhely foglalkozásait is - közölte a Trafó pénteken az MTI-vel.



A Népi Iparművészeti Gyűjtemény három sorozatot indított el Facebook-oldalán. A Múzeum titkai sorozatban a múzeum gyűjteményéből mutatnak be egy-egy tárgyat és alkotóját. A Népi kalendárium című sorozat az aktuális jeles napról és a hozzá kapcsolódó népszokásokról ad színes leírást archív fotókkal. A Dédanyáink tudása sorozatban a hagyományos népi tudással, technikákkal, praktikákkal és mesterségekkel ismerkedhetnek meg az olvasók.



Folytatódnak a Csokonai-szerenádok a debreceni Csokonai Nemzeti Színház énekeseinek előadásában. A félórás minikoncerteken népszerű opera- és operettslágerek, musicalek hangzanak el. A kezdeményezés három hete indult, majd a szerenádok sikere miatt a színház énekkarának tagjai úgy döntöttek, hogy koncertjeikkel hetente jelentkeznek Debrecen különböző pontjain. MTI [2020.04.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje All In Music Radio szolgáltatás [2020.04.13.]

toro szolgáltatás [2020.04.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu