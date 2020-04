Érzelmes duett otthoni karanténból, amit mindenkinek hallania kell legalább egyszer! Kertész Iván és Fazekas Eszter, a Star Academy tehetségkutató televíziós műsor egykori versenyzői közös dallal jelentkeztek. Otthoni "karantén" verzióban készült el a közös produkció. Kertész Iván "Valahol" című egyik sokat játszott, mostanra közönségkedvencé vált lírai dalát dolgozta át a két tehetség. (Itt megjegyeznénk, hogy a Zene.hu portál főszerkesztőjének is ez a kedvenc Kertész Iván dala.) Kertész Iván első szólóalbuma - saját dalokkal - tavaly nyáron jelent meg, amelyen ez a csodás Hársházi Szabi - Kotsy Krisztina szerzemény is helyet kapott.



A fiatal énekes már a második lemezét készíti (tudtuk meg a Kiadójától), de Fazekas Eszter is egyre többet hallat magáról mostanság. Tavaly évvégén készült el az első saját dala videóklippel, s azóta ebből a dalból fellelhető egy élőzenekaros „stúdió session” verzió is a legnagyobb videómegosztó portálon. [2020.04.26.] Megosztom: