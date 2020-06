Folytatódnak a népzenei koncertek a Benczúr Kertben Folytatódnak a népzenei koncertek a budapesti Benczúr Kertben, július 1-jén a Branka Trió lép színpadra. A Halmos Béla Program szervezésében július 1. és szeptember 9. között élő népzene várja a közönséget, a koncerteket - amelyeket a Halmos Béla Program Facebook-oldalán élőben is közvetítenek - a szükséges óvintézkedések betartása mellett rendezik meg - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A sorozat további estjein július 15-én a Korinda, 29-én a Zagyva Banda, augusztus 19-én a Dalinda, szeptember 2-án Lakatos Mónika és a Cigány Hangok, 9-én pedig Koncz Gergely és barátai várják az érdeklődőket.

A Branka Triót 2018-ban alapította Básits Branka legújabb zenei ötletei megvalósításához, a formáció a szerb és a magyar népzenéből merítkezik.



A Korinda Zenekar a magyar nyelvterület keleti végein élő népcsoportok hagyományos népzenéjét tolmácsolja. A moldvai csángó népzene mellett repertoárjuk része a Gyimes, a Barcaság, Székelyföld és Bukovina magyar és román vonatkozású népzenéje.



A Zagyva Banda repertoárján a Galga mente népzenéje, valamint a Kárpát-medence magyarságának és más nemzetiségének népdalai és táncmuzsikái is szerepelnek.



A Dalinda a cappella együttes autentikus és modern hangzások segítségével mesél a női lét szakaszairól. Az együttes három fiatal énekese a magyar népi dallamokat indaszerű játékossággal fogalmazza meg.



Lakatos Mónika a közösség életének fontos részét képező oláh cigány dallamokat tolmácsolja, a koncerten a Romengo zenészeivel és a Cigány Hangok formáció énekeseivel ad elő ritmikus dalokat.



Koncz Gergely és barátai, Fekete Antal, Havasréti Pál és Liber Endre muzsikusok azt a hangzást igyekeznek visszaadni, ahogy 1969 és 1985 közt a palatkai zenészek muzsikáltak tánc alá a saját vidékükön.

