Július 11-én megnyit a Budai Szabadtéri Színház is A tervezett júniusi nyitás helyett a járványügyi intézkedések és az időjárás miatt csak július 11-én nyílik meg idén a Budai Szabadtéri Színház az egykori Csillebérci Úttorőtábor területén. A 2020-as programban koncertek, vígjátékok, musicalek, operett és nóta estek váltják egymást a színpadon. Az idei idényben három nagyprodukció kerül bemutatásra.



A jelenlegi időjárási körülmények szinte összhangban vannak a járványügyi helyzettel, a borúsan, esősen induló június nem kedvezett volna a Budai Szabadtéri Színház tervezett programjainak sem. Az eredetileg június elejére tervezett nyitást a járványügyi intézkedések miatt kellett elhalasztani, de talán nem is baj: az összes korábban meghirdetett eseményt elmosta volna az eső.



Így talán nem is okoz akkora bosszúságot az elhalasztott megnyitó: július 11-én egy fergeteges magyar nóta esttel nyitja meg az idei szezonját Buda legújabb szabadtéri színháza. Az idei kínálat a tavalyihoz hasonlóan ismét változatos lesz: koncertek, vígjátékok, musicalek, operett és nóta estek, illetve különleges hangulatú események váltják egymást a gyönyörű környezetben megnyílt erdei színpadon.



A teljesség igénye nélkül idén nyáron lemezbemutató koncertet tart Zséda, akusztikus koncerttettel lepi meg közönségét az Edda Művek, színpadra áll a Budapesti Showszínház három nagyprodukciója is: a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról szimfonikus szuperkoncert, a Nemzeti Operett Gála és az István a király szimfonikus koncert is.



A Group ’n’ Swing, a Madarak Zenekar és a Fehér Mandolin koncertjei a piknik jellegű estéket teszik hangulatossá, Gergely Róbert pedig Szécsi Pál dalaiból összeállított koncertjével emlékezik a halhatatlan szupersztárra. A Budai Szabadtéri Színház legkedveltebb eseményei, a Horrorfilmek éjszakája és a Hullócsillagok éjszakája szintén bekerültek a programnaptárba, ahogyan nem maradhat el idén sem a ’Chile-bérci Latin Patrty’ sem, a kubai zenék szerelmeseinek éjszakája. A vasárnap délelőttök pedig ismét a gyerekeké lesznek: minden vasárnap délelőtt 10 órától mesedarabok várják a családokat.



A Budai Szabadtéri Színház igyekszik elérhető, megfizethető jegyárakkal jelen lenni a nyári színházi életben, ezért már 2000 Ft-tól lehet színházi előadásokra jegyeket vásárolni, természetesen az esemény bekerülési költségének függvényében.



Egymillió forint egy szék alatt



Az idei nyár a Budai Szabadtéri Színház számára különösen fontos, hiszen 2019-ben egy internetes szavazáson a legnépszerűbb szabadtéri színházzá választották a nézők, így mindent megtesznek majd azért, hogy ez a vélemény idén nyáron is megmaradjon. Olyan különleges akciókkal is meglepik a közönséget, amire ezidáig nem nagyon volt példa a hazai színházi életben: az egyik előadáson például egymillió forintot rejtenek el valamelyik néző széke alatt, amely nyereményt a szerencsés boldogan vihet haza az előadás után.



A Budai Szabadtéri Színház igazgatója, Tóth Ádám bízik abban, hogy az emberek bátran megindulnak a nyári előadásokra, véleménye szerint a szabadtéri helyszínek biztonságosak, s az idei nyár minden előadása sokkal különlegesebb és energikusabb lesz az elmúlt hónapok kényszerpihenői miatt.



Ahogyan a többi szabadtéri színház, úgy a Budai Szabadtéri is betartja a járványügyi előírásokat. Az igazgató véleménye szerint az egyébként is szeles, erdei színpad nézőterén eltöltött idő annyira alacsony kockázatú, hogy a maszk viselése csak akkor lehet indokolt, ha kötelezővé tennék, de szerencsére jelenleg nem kell tartani ilyesmitől. Mindenki felszabadultan és megnyugodva látogassa a szabadtéri színházakat, legyen ez a nyár a felejtés és újrakezdés nyara - fejtette ki a színház vezetője. [2020.06.24.]

