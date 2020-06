Gratulálunk! Balázs Fecó újabb elismerést kapott! Balázs Ferenc Kossuth-díjas énekes-zenész vehette át pénteken az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntetését Budapesten. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke a díjátadón elmondta, hogy ezzel a kitüntetéssel a művészeti teljesítményen túli többletet díjazzák, a közéletben való részvételt, az emberekre gyakorolt hatást vagy akár jótékonysági tevékenységet.

Felidézte, hogy a kitüntetésben mások mellett Törőcsik Mari színművész, Jókai Anna író, Kányádi Sándor költő és Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke is részesült.

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője laudációjában kiemelte: Balázs Ferenc életútja kifejezett példája annak, hogy a fáradhatatlan munkának, szorgalomnak és szívnek létezik gyümölcse. Az a lendület, az az életszeretet és szakmai áhítat, amely átitatja a művész egész életpályáját, bizonyítéka annak a szakmai és emberi alázatnak, amire csak kevesen képesek - tette hozzá.

Balázs Ferenc kiemelkedő zenei pályafutását felidézve Bajkai István felhívta a figyelmet arra is, hogy a zenész tevékenyen részt vett a sitkei romos kápolna felújításában. Megszervezte a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület létrehozását, amelynek elnökeként vállalta, hogy a Kálvária-kápolnát 50 évre átveszi, felújításának költségeiről, valamint fenntartásáról gondoskodik. A szükséges összeg előteremtése érdekében 1986-től évente ismétlődő kápolnakoncerteket szervez - mondta el az országgyűlési képviselő, hangsúlyozva: Balázs Ferenc kiváló családapa, példamutató egyéniség is.

Szunai Miklós, a tanács főtitkára arról beszélt, hogy Balázs Ferenc kimagasló színvonalú zeneszerzői és előadóművészeti munkásságáért részesül elismerésben. A nemzet iránti elkötelezettsége nyilvánul meg alkotásaiban és közéleti tevékenységében is - tette hozzá.

Balázs Ferenc elmondta, hogy az évente megrendezett nagykoncertek bevételeiből karitatív tevékenységet folytatnak, így egyebek mellett nyugdíjas- és sportklubokat is támogatnak. A dalait úgy jellemezte, hogy az adott korról szólnak, amelyet átéltek vagy megélhettek volna, így sok ember érzésvilágát tükrözik, s ez a közös kapcsolódási pont. Mint mondta, a dallam és a szöveg elválaszthatatlan. A dalok 99 százalékának szövegét Horváth Attila írta, s a köztük lévő szinkronnak köszönhetően váltak slágerré - mutatott rá.

Az Emberi Méltóság Tanácsa azokat részesíti Emberi Méltóságért kitüntetésben, akik hivatásuk gyakorlása mellett jelentős közéleti tevékenységet is kifejtettek.

Balázs Ferenc 1951-ben született, 1967 és 1972 között a Neoton Família tagja volt, majd megalapították az első magyar hardrock együttest, a Taurust, mely rövid ideig, 1974-ig működött.

Utána külföldön dolgozott, 1976-ban Koncz Zsuzsa kísérőzenekarához tartozott, majd 1977-től az együttes 1985-ös felbomlásáig a Korál vezetője volt. Balázs Fecó kemény rockzenébe oltott lágy, lírai dallamai, valamint az együttes ötödik tagjának is tekinthető Horváth Attila dalszövegei azonnal meghódították a fiatalokat.

A Korál felbomlása után Balázs Fecó szólólemezeket készített, filmzenéket komponált. 1993-ban rövid időre ismét összeállt a Korál, elkészítették az ötödik albumot, aztán Balázs Ferenc szívinfarktusa, operációja után ismét szólóalbum következett. 1997-ben a Korál teltházas koncertet adott a Kisstadionban, a sikert 2000-ben ugyanott megismételték.

Munkásságát egyebek mellett 1999-ben Liszt Ferenc-díjjal, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével, 2016-ban Kossuth-díjjal ismerték el. [2020.06.26.]

