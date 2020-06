Megérkezett! Essemm x Curtis - Feldobott érme - dalszöveg, videoklip Jöjjön Essemm x Curtis - Feldobott érme című klipje. A videó után közöljük a dal szövegét is.



Essemm x Curtis - Feldobott érme - dalszöveg Szöveg: Refrén: Pörög az arcom előtt a feldobott érme És amíg két oldala van, addig nem lesz béke Soha nem állok le, mindig nézem hova lépek Én ha kitűzöm a célom, mindig odaérek 2x Essemm: Azt mondják nem volt gondom, aztán vasaztam anno Lent voltam a padlón, fejedhez *@#$" a magnóm Én akkor is ez voltam mikor alig volt apróm Majd én eldöntöm ki vagyok, addig kezek a tarkón Csak a sajátjaim előtt áll nyitva az ajtó Fegyverek és rózsák, veszélyes ez a tangó 15 év kellett, hogy kimásszak a szarból Egy őrült naplót ír éjszaka, amíg alszol Tudom kik azok akik elátkoztak A családom az egyetlen kik értem imádkoznak Az idők változnak, emberek kárhoznak Harcosok áldoznak, a madarak kárognak Kishalak tátogtak, amíg berobbant a C4 Mi sem foglalkoztunk veled gyerek, úgyhogy észnél légy Jobb ha hiszel nekem, mert nem csak egy óra üt éjfélt Hogyha nem szolgáltál rá, akkor ne is várd a békét Refrén: Pörög az arcom előtt a feldobott érme És amíg két oldala van, addig nem lesz béke Soha nem állok le, mindig nézem hova lépek Én ha kitűzöm a célom, mindig odaérek 2x Curtis: Kezéhez vér tapad, a kanyi csak pénzt számolt Ha rossz az osztás, testvér-testvérbe kést mártott Sziréna szó ami szól, tekintet mind vádolt Mikor megszülettünk, a család máris gyászolt Üdv nálunk faszi, sose leszünk egy cég te meg én Ez KAP meg a 4, a zene feketén Újított pénzen vett nő és cucc a fenekén Megáll egy bömös egy probléma tetemén Kitaszított a brigád, saját úton menetel Vigyázz a szádra fasz, mert valaki elfenekel Kábult estén, mikor az ördöggel szemezel Essemm - Curtis mindig jóba tenyerel A város lángol, locsoljunk bőven benzint rá Törött minden kirakat, indul a gettó fesztivál Nem csak az Isten, de az ördög is mindent lát Mindegy, hogy lakkcipőben halok meg vagy mezítláb Refrén: Pörög az arcom előtt a feldobott érme És amíg két oldala van, addig nem lesz béke Soha nem állok le, mindig nézem hova lépek Én ha kitűzöm a célom, mindig odaérek 3x [2020.06.29.]

