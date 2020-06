Gratulálunk a nyerteseknek! Átadták a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete Díjat Boros Misi és Balázs-Piri Soma zongoristák, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató korcsoportgyőztesei kapták meg elsőként a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete Díjat hétfőn Budapesten. A két 20 év alatti muzsikus a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló művészeti teljesítménye elismeréseként vehette át az oklevelet a díjat alapító Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől.

Kásler Miklós az utánpótlás fontosságát hangsúlyozva bejelentette, hogy a Virtuózok hatodik évada, a Virtuózok V4+ Közös nyelven beszélünk című műsorfolyam a visegrádi négyek tagállamai, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett Szerbia tehetségeit is felkutatja és bemutatja majd.



Kásler Miklós hozzátette: az eszméket meg kell személyesíteni, fel kell mutatni konkrétan, hogy ki képviseli a tehetséget, kiről lehet példát venni. Mint mondta, a két díjazottra nemcsak zenei tehetségük miatt, hanem emberi tulajdonságaik miatt is esett a választás. Kiváló tanulók, szerények és szorgalmasak - méltatta a két fiatal zenészt az emberi erőforrások minisztere.



A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjat, amelyet évente két alkalommal adnak majd át a 20 évnél fiatalabb művészeknek, márciusban alapította Kásler Miklós.



A 16 éves Balázs-Piri Soma 8 és fél évesen ült először zongorához, tanára 7 éve Sóti Szobonya Emőke a szegedi Király König Péter Zeneiskolában. Számos nemzetközi és országos zongoraverseny díjazottja. A Virtuózok tehetségkutató korcsoportgyőztese lett 2018-ban, tavaly miniszteri dicséretben részesült és ő lett Szeged Ifjú Tehetsége.



A 17 éves Boros Misi tanára a kezdetektől Megyimóreczné Schmidt Ildikó. Nyolcéves kora óta minden hazai versenyen, amelyen elindult, korcsoportjának győztese lett, de nyert többek között Rómában, Milánóban és Párizsban is. A 2014-es Virtuózok tehetségkutatóban a Kicsik korcsoportjának győztese volt.



Boros Misi és Balázs-Piri Soma 2019 őszén egész estés koncertet adtak a dohai Katara Operaházban. Mentoruk Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész.



A Virtuózok V4+ Közös nyelven beszélünk című műsorfolyam az öt ország főbb tévécsatornáin futó párhuzamos közvetítéseken mutatja be a versenyzőket. A jelentkezési korhatár a zenész szólisták esetében 18 év, az énekesek esetében 20 év lesz. Az idei sorozatban a résztvevő nemzeteket egy-egy zsűritag képviseli majd. A jelentkezéseket július 19-ig várják a jelentkezes.virtuozok.hu oldalon.

MTI [2020.06.30.]

