Új bemutatókkal készül a Pesti Magyar Színház Március 10-én délután 3 órakor tartotta utolsó előadását, és a terveinkkel ellentétben, ezzel zárta közönségük számára az idei, nagyon különös, csonka évadot a Pesti Magyar Színház. Ezzel nyitotta meg július 1-én, pénteken évadzáró társulati ülését dr. Zalán János igazgató, aki elmúlt évadot értékelte és a jövő évad terveiről is beszélt. Az évadban a repertoáron lévő darabok mellett 8 bemutatót tartottak. A csonka évad 6 és fél hónapja alatt 171 előadást értékesítettek és a színház látogatottsága ezalatt az idő alatt már meghaladta a tavalyi eredményt 97.71% lett. Tíz előadáshoz kapcsolódik színházpedagógia foglalkozás, és a március 11-ig megtartott 300 foglalkozáson 7190 diák vett részt többen, mint tavaly. A novemberben elindult Lázár Ervin Programban a vészhelyzet kihirdetéséig megtartott 105 előadáson 35.613 diák vett részt, az elmaradt előadásokat ősszel pótolni fogják. Az értékesített előadásokat és a LEP előadásokat összeadva a társulat március 11-ig 276 előadást tartott. Ötödik éve kiemelt figyelmet fordítanak az akadálymentesítésre, és közel 400 előadást tettek elérhetővé a speciális igényű nézők számára. Minden előadás audionarrált a látássérülteknek és jeltolmáccsal elérhetők a siketeknek. A Phonak Roger okosmikrofonjainak köszönhetően a hallókészülékesek és a cochleáris implantáltak is teljes élményhez jutnak a színházi előadások alatt. A nyelvi akadály legyőzését szem előtt tartva Európában legelsőként a Pesti Magyar Színházban valósult meg kínai feliratozással megtekinthető színházi előadás. Az évad legnagyobb kihívása a foglalkoztatás folytonosságának biztosítása volt a pandémiás időszak alatt. A művészek 53 irodalmi művet olvastak fel amelyek hangoskönyv formában hasznosíthatók. A jól szerkesztett, minőségi anyagok akár iskolák pedagógiai programjához vagy a Nemzeti Alaptantervhez is csatolhatók lesznek. További különleges alkotási lehetőségeket szült a karantén helyzet. Két - jövő évadra tervezett - előadás próbái kezdődtek meg, eleinte online, majd a színházban folytatva személyesen. A műszaki kollégák áldozatos munkájának köszönhetően sor került réges-régen esedékes feladatok elvégzésére, mint pl. a parókák, műhajak, bajszok tisztítása, fertőtlenítése, rendszerezése; számtalan jelmez tisztítása, javítása és rendszerezése; díszletek és bútorok javítása. A Sinkovits Színpadot a lehetőségekhez képest felújították, a hangpáholyt átépítették és kicserélték a zenekari árok fedelét. Kifestettek, lemázoltak, reflektorokat mostak, lomtalanítottak. Ezek az apró, de fontos karbantartási munkák nagyon ráfértek már az utoljára 1966-ban felújított színházra. A pandémiás helyzet időszaka alatt sem engedték el közönségük kezét, számos online sorozatot és különleges produkciót készítettek művészeink. Áprilisban a karantén helyzetre kissé átalakított „A Zene az kell” című videónk nagyon érzékenyen érintette a nézőket: 376.000 ember látta/ sírta azt végig, amely minden eddigi elérést felülmúlt. A „Gyere nézd, ezek mi vagyunk!” című videó klippel fiatal művészeink ballagási himnuszt készítettek azoknak a diákoknak, akiknek az életéből kimaradt idén a ballagás élménye. A dalt az országban számos oktatási és művelődési intézmény, szakmai és populáris médium átvette és hirdette a fiatalok körében. A 2020/2021-es évadtól a társulat új tagjaiként áll színpadra Lőrincz Nikol, Barsi Márton, Réthy Zsazsa, Keresztény Tamás, Cseke Lilla Csenge, Kovács Panka, Péteri Lilla, Bölkény Balázs, Kisari Zalán, Kocsis Gábor, Kovács S. József és Szurcsík Ádám. Munkájukat megköszönve további sok sikert kíván a színház Benkő Nóra, Gáspár Kata, Telekes Péter, Takács Géza, Csiby Gergely, Habodász István színművészeknek és Strack Orsolya rendezőasszisztensnek, akik a következő évadtól másutt folytatják pályafutásukat. Az új évadra is repertoáron tartott 15 produkció mellett új bemutatókkal, sőt, magyarországi bemutatóval is készül a Pesti Magyar Színház. 2020. szeptember 18-án a Nagyszínpadon mutatják be William Shakespeare: RÓMEÓ ÉS JÚLIA című tragédiáját Eperjes Károly rendezésében

Dennis Kelly: DNS, avagy #senkineknemmondhatunksemmit / ifjúsági thriller, rendező: Horváth János Antal

Bosnyák Viktória – Horváth János Antal: RÉM JÓ SULI - PMSZ 2.0 interaktív, digitális gyermekszínházi produkció, Halasi Dániel rendezésében Lutz Hübner: BÖCSÜLET, rendező: Gémes Antos

Joe White: TISZAVIRÁG, rendező Horváth János Antal .